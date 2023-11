El doloroso y duro manifiesto de L-Gante para anunciar su próximo show: no se guardó nada y disparó contra todos

L-Gante nunca tuvo filtro. En los últimos días ocupó la portada de todos los portales, cuando en medio del programa de Andy Kusnetzoff, paró todo y dijo que estaba enojado, que se había sentido atacado y forzado a pisar “el palito”. Y lo más importante, que no estaban ante un boludo.

Ahora, el rey del RKT volvió a hablar y lo hizo a través de un manifiesto en sus redes sociales. Con un video que muestra cómo los medios trataban la información de su encarcelamiento, y a él en una celda, Elián “L-Gante” Valenzuela les habló a todos.

“Siempre me expresé con la música. El arte influyó en mi vida de una manera positiva, incluso en mi público, a pesar de mis canciones crudas y reales”, comienza diciendo L-Gante.

“Mi mensaje para la sociedad no estaba en mis letras, sino en el mensajero, el portador de una buena energía, de siempre tirar para adelante. Era yo. El valor de compartir lo que uno tiene, sea mucho poco; el generar una oportunidad de surgir donde no había ni chance de lograr lo que logré, o eso creía, para alguno no es nada, pero para otro es un montón. Cambiamos el juego y creamos un movimiento musical de lo más profundo de los barrios hacia el mundo”, continúa expresando el músico.

“Muchos pibes como yo, incluso los nenes más chicos, quieren estar en un estudio de grabación haciendo música, cantando cumbia, haciendo RKT. Les traje esperanza, le desperté la fe, le mostré que podían creer en alguien, y era en ellos mismos”, dice L-Gante con un tono un tanto mesiánico, mientras aparece el nombre del El Noba en las paredes de esa celda de mentira.

El manifiesto de L-Gante con un mensaje de esperanza, pero pegándole a todo el mundo

“Desde que me di a conocer hasta hoy pasaron muchas cosas buenas, pero también malas. Quisieron hacer creer que era una mala persona. Trataron de vincularme políticamente, intentaron hacerme quedar mal con mi gente. Quisieron encerrarme, silenciarme, cancelarme y apagarme. Pero no pudieron. Extrañé a mi hija, a mi familia, a mis amigos y extrañaba compartir con ustedes mi música”, sentencia el músico.

Con mucho de mística y una realización audiovisual impecable, Elian cierra su mensaje invitando a todos a su show del 20 de noviembre en el mítico Luna Park. “Nunca podrán apagar esta gran familia. Mi mafilia. Los quiero mucho, de parte de Elian, el L-Gante que lo que. Cumbia 420 pa’ los negros”.

A L-Gante, parece, que le está cayendo la ficha de todo lo que le pasó y quiénes sí lo acompañaron. Tiene mucho enojo, pero lo sublima con lo que sabe hacer, escribir. Podrán decir lo que quieran, pero sabe leer la realidad como pocos y no le molesta desnudar sus sentimientos. Se viene un L-Gante recargado, que si antes no tenía filtro, ahora menos.

