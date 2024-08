El auto en el que viajaba Rodrigo De Paul atropelló a un periodista de Intrusos (VIDEO)

Este jueves Rodrigo de Paul fue el invitado más esperado en el programa de streaming que conduce Nicolás Occhiato, Nadie dice Nada, que se transmite por Luzu TV. Su presencia no fue sólo noticia por la entrevista que dio sino por lo que ocurrió cuando se retiraba del estacionamiento ubicado en la Av. Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.

Una muchedumbre aguardaba al ídolo de la Selección Argentina de Fútbol y el Atlético Madrid, incluido el notero de Intrusos, Rafa Juli, quien lo esperaba para obtener declaraciones del jugador. “Locura generalizada. Hombres, mujeres, niños, todos aman a De Paul. A ver si me puedo poner de costadito... ¡No me pises, De Paul! Emoción, locura, frenesí... Indescriptible este momento. Un ídolo de la selección nacional junto a su gente... A ver si nos dice algo”, describía el periodista hasta que de pronto dio un grito de dolor al aire.

Mientras relataba su salida en vivo, el auto negro en el que viajaba De Paul atropelló de manera accidental al periodista. Los gritos de Rafa al aire y su posterior silencio alertaron a la conductora Flor de la V y al equipo, que se encontraba en el piso.

“Me duele un montón, me pasó la rueda mal”, describió el cronista cuando pudo retomar la comunicación. “Una vez me pasó con Marcos Gastaldi, pero ésta fue la peor de todas. Ahora voy a ir al médico a que me vean, a ver qué onda”, sostuvo.

El mal momento del histórico notero de Intrusos no pasó desapercibido y generó preocupación entre quienes fueron testigos del accidente y sus compañeros. “Andá al médico”, cerró la conductora del programa de la tarde.