Divididos y La Renga: Treinta años de rock, amistad y gentilezas mutuas

La camaradería entre La Renga y Divididos data desde los años ‘90, cuando las bandas se hermanaron con el lanzamiento del disco “Despedazado por mil partes”, producido por el lider de Divididos y lanzado en el año 1996.

La historia entre ambas bandas, quizás desconocida para algunos, sumó un resonante capítulo el pasado 13 de mayo cuando Divididos celebró su 35° aniversario con un show en el porteño estadio de Vélez.

Más de 35 mil almas vibraron junto a La Renga.

En esa oportunidad, La aplanadora del rock se mostró esplendorosa al revisar a fondo su discografía, lo que desarrolló con el aporte de varios invitados especiales. Ellos fueron Gustavo Santaolalla, Javier Casalla, Nadia Larcher, Leticia Lee y, por sobre todos, La Renga.

Se pone al power trío de Mataderos en un plano de superioridad por dos razones: una, porque Chizzo Nápoli, su líder, participó de una ardiente versión de Sobrio a las piñas; otra, porque la formación completa de La Renga tocó El final es de donde partí, en lo que se interpretó como “un acto de justicia” porque este proyecto asegura estar impedido de tocar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Concordia vivió una noche histórica.

La Renga y el agradecimiento a Ricardo Mollo

El sábado 20 de mayo, La Renga se presentó en Concordia, Entre Ríos ante aproximadamente 35 mil personas. Con un contundente setlist que enlazó 30 canciones entre los clásicos de siempre y canciones de su último disco “Alejado de la red”, la banda de Mataderos demostró su vigencia y su masiva convocatoria que surgió a fines de los ‘90.

La Renga. Foto: Rollingstone.com

Tras la invitación de Divididos a su cumpleaños número 35, Gustavo “Chizzo” Nápoli agradeció el gesto y contó una intimidad sobre lo que ocurrió detrás del escenario.

“Queremos agradecerles a los muchachos de Divididos por habernos invitado y cedernos ese espacio para que pudiéramos tocar un tema. La verdad es que fue inesperado para nosotros y siempre debemos estar agradecidos porque fue un gesto de rock, de unión del rock alucinante”, dijo ante los aplausos del público.

Pero, lo más importante, es lo que cuenta de Mollo en los camarines de Vélez. “Además estoy emocionado porque en ese me prestó esta viola que tengo acá, que es la viola que Ricardo me había prestado para grabar despedazado por mil partes. Eso todos lo saben. Lo que no saben es que después del show, Ricardo en el camarín me regaló la guitarra, así que Ricardo, desde acá recontra agradecido. Es un maestro, un genio. Es una emoción muy grande para mí”, cerró.

Divididos se presentó en el Arena Maipú / Gentileza Luciano Bacca.

El fragmento de Chizzo agradeciendo se viralizó y llegó a Ricardo Mollo que devolvió gentilezas y dejó un emotivo mensaje: “Siempre fue tuya, sólo me olvidé de dártela en ese momento”.

Cómo se gestó la sorpresa de La Renga en el show de Divididos

La inesperada presentación de La Renga en medio del show de Divididos en Vélez, este sábado, fue la sorpresa perfecta para una noche que quedará en la historia. Ni los fans más optimistas esperaban semejante regalo que, lejos de estar planificado con antelación, se gestó prácticamente a último momento, en los instantes previos al concierto ante nada menos que 45.000 personas.

Divididos en Mendoza (Foto de archivo)

Parte de los entretelones de esta historia se pueden apreciar en un video difundido por el trío de Hurlingham a través de sus redes sociales. «¡Un pequeño banquete para la familia!», titularon el posteo, que revela cómo la invitación a Chizzo Nápoli para tocar “Sobrio a las piñas” y “Quién se tomó todo el vino”, terminó en algo aún más grande.

La Renga, tapa de Rolling Stone (Foto: Alejandro Arnedo)

Para este año, luego de presentarse en Concordia, Entre Ríos, el sábado 20 de mayo, tienen prevista una gira por Europa que incluye shows en España e Inglaterra. También anunciaron una visita a Ushuaia para finales de noviembre.

El bajista de La Renga víctima del robo de instrumentos en su casa

Los instrumentos robados a La Renga. (Captura)

Dos bajos, una guitarra, implementos de batería, un piano y equipos fueron robados este fin de semana de la casa familiar de Gabriel “Tete” Iglesas, bajista de La Renga, informó hoy su esposa, la baterista Silvina Cendón, en su cuenta de Instagram.

Los instrumentos robados a La Renga. (Captura)

La instrumentista que integra los grupos Q’Acelga y Pank Rayado, escribió en Instagram: “El sábado mientras estábamos en Concordia -donde La Renga congregó a 40.000 personas- entraron a robar a nuestra casa y se llevaron todo. Voy a publicar algunos de todos los instrumentos que se llevaron. Si los ven publicados en algún lugar contáctense conmigo o con alguien de mi familia, gracias”.

Los instrumentos robados a La Renga. (Captura)

En la publicación, la baterista detalla los elementos musicales robados de la casa del barrio porteño de Mataderos que también aloja a la cantante Wayra Iglesias, hija de ambos, quien en junio pasado participó del concurso televisivo “La Voz Argentina”.

Los instrumentos robados a La Renga. (Captura)

En el detalle de la denuncia policial en la que interviene la Fiscalía penal contravencional y de Falta Nro 29 a/c Dr. Brunet, Sec única Dra Caffarelli, se indica que además de los instrumentos robados, también se sustrajeron dos televisores, cinco anillos de oro, tres cadenas de oro, un teléfono celular y dinero a determinar.