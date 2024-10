Cuál es la película que “te cambia la vida” en 2 horas y 35 minutos

“Le tengo miedo a mi existencia, no dejo de cuestionar quién soy”, comentan algunos cinéfilos tras ver la impactante película La sustancia, protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid. Este thriller de terror corporal y drama, dirigido por Coralie Fargeat, generó controversia desde su estreno el 19 de septiembre en los cines argentinos, y sigue siendo un tema de conversación entre quienes la ven... o intentan verla completa.

La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cannes en mayo de 2024, recibió una ovación de pie de hasta 13 minutos, pero no todos los espectadores pudieron su dureza. En su paso por cines locales, varias personas abandonaron las salas antes del final, incapaces de soportar las escenas gráficas y la intensa trama.

La película se estrenó en septiembre en los cines argentinos.

“La sustancia” cuenta la historia de Elisabeth Sparkle (Moore), una actriz en decadencia que recurre a una droga del mercado negro para rejuvenecer. El tratamiento le da vitalidad, replicando sus células y creando una versión más joven de ella misma, interpretada por Margaret Qualley. La relación entre ambas se va deteriorando a medida que las adicciones y la lucha por mantenerse vigentes se intensifican.

La película fue catalogada como una de las mejores del Festival de Cannes, pero su brutalidad generó reacciones mixtas. La directora Fargeat explicó a CNN: “Quería que la película expresara la violencia en la forma en que la sociedad trata y representa a las mujeres. Tenía muchas ganas de superar los límites y no ser tímida. Así es como nos llevan a interiorizar tanta violencia. Así de asqueroso es, así de extremo es”.

La sangrienta película fue catalogada como una de las mejores del Festival Internacional de Cine de Cannes de 2024.

“Existía un estándar de belleza más extremo y experimenté personalmente que me dijeran que perdiera peso en bastantes películas incluso antes de tener a mis hijos. Esas fueron experiencias humillantes, pero la verdadera violencia fue lo que me estaba haciendo a mí misma, la forma en que me torturé, hice ejercicio extremadamente de manera loca, pesé y medí mi comida porque estaba poniendo todo el valor de quién era en cómo mi cuerpo era y cómo se veía. Le daba más poder a las opiniones de otras personas que a mí misma”, dijo Demi Moore en una entrevista para ‘The New York Times’.

Demi Moore protagoniza la película que recibió excelentes críticas.

“Al menos 20 personas abandonaron la proyección en Leicester Square antes del final. Fue brutal”, “La mayoría de la gente lo vio a través de sus manos. Fue la película más gráfica que he visto en mi vida”, “Esta película podría cambiarte la vida”, fueron algunos comentarios que recogió ‘The Sun’ sobre personas que vieron la película.

