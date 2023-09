Cual es el trastorno que afecta a María Becerra de niña y evita medicar para no arriesgar su carrera

Era 2018 cuando María Becerra comenzó a irrumpir en el mundo de la música. La nacida en Quilmes no dejó de sumar popularidad desde sus primeros videos en YouTube, que fueron mutando a contenido en Instagram y TikTok.

Su primer sencillo oficial, “High” junto a Tini Stoessel, se lanzó en 2020 y rápidamente se convirtió en un éxito en Argentina y otros países de habla hispana. De ahí fue que adoptó el apodo que le puso Cazzu y por el cual ella misma hoy se identifica: La Nena de Argentina.

María Becerra habló de su trastorno y como lo lleva.

Su voz ha resonado a nivel internacional, al punto de llegar a Hollywood, donde realizó unas de las canciones que forman parte de la décima entrega de “Rápidos y Furiosos”. Y fue en marco de las entrevistas en Estados Unidos que se conoció que María tiene TDAH.

“Yo tengo déficit de atención con hiperactividad y ansiedad”, contó al ser consultada por su nivel intelectual en el colegio. Asimismo, detalló que no está medicada, aunque se lo hayan recomendado profesionales.

“Todos los síntomas del TDAH se me aumenta, viste. Entonces, no sé cómo tomaría yo esa medicación. Estamos tratando de resolver todo con la psicología y con las técnicas más antiguas que me dan”, cerró María Becerra.

María Becerra habló de su trastorno y como lo lleva.

Qué es el TDAH, el trastorno que padece María Becerra

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición de larga duración que impacta a niños y, en muchos casos, persiste hasta la edad adulta. El TDAH engloba una serie de desafíos persistentes: desde la dificultad para mantener la concentración hasta la hiperactividad y comportamientos impulsivos.

María Becerra habló de su trastorno y como lo lleva.

María Becerra no es la única famosa que lo padece. Adam Levine, Steve Jobs, Michael Jordan, Justin Timberlake, Will Smith y Jennifer Lawrence, entre otras celebridades, también han revelado padecer de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

SEGUÍ LEYENDO: