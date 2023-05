Conoce el tratamiento estético que se hizo Antonella Roccuzzo y que fue furor entre sus fans

Antonela Roccuzzo es la esposa del mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi, que suele enamorar a todo el mundo con su increíble belleza y que durante esta semana se la pudo observar de la mano de su pareja a la gala de los premios Laureus, la cual lo distinguió como el mejor deportista masculino del 2022.

En la alfombra roja, la rosarina posó junto al astro rosarino ante cientos de fotógrafos internacionales y para ello la empresaria eligió un look total black muy sensual que consistió en un elegante vestido que vale alrededor de $1.880.000.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi asistieron a la entrega de los Premios Laureus 2023 en París.

Pero lo cierto es que pese a llevar esta prenda de la firma de Yves Saint Laurent hubo un detalle que no pasó por alto para los expertos en moda, ya que muchos pudieron observar que la mujer del futbolista se realizó un tratamiento estético en el rostro.

Antonela Rocuzzo acompañó a Leo Messi a los premios Laureus y deslumbró con su belleza. - Gentileza

De acuerdo con los usuarios de redes sociales, Roccuzzo se sometió a un microblanding, una técnica que consiste en teñir las cejas con el objetivo de lograr un volumen con naturalidad e intensificar la mirada y hacer que todos posen sus ojos en ella.

Antonela Rocuzzo en los premios Laureus junto a Leo Messi. - Gentileza

Las emotivas palabras de Lionel Messi en la gala de los Premios Laureus

Lionel Messi recibió el galardón como Mejor Deportista del Año en una ceremonia donde fue acompañado por Antonela Roccuzzo y donde tuvo que subir al escenario a agradecer por este espectacular premio.

“Muchísimas gracias por darme el premio. Es un placer estar en esta gala. Es un honor compartir honor con otros ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo pero el deporte es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía, que fue ganar el Mundial con mi selección. Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera”, manifestó Messi al entonar su discurso.

“Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme. Gracias a mi familia y mis seres queridos, que me respetan, soy un agradecido. Pude cumplir mi sueño. Si bien tardó en llegar pero fue lo mejor que me pasó y nos pasó como país después de tanto tiempo. Con todo ello, es para Argentina y repito, muchísimas gracias”, finalizó el capitán de la Selección argentina.