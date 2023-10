Belu Lucius compartió un posteo sobre la salud de su hijo y preocupó a sus fans

Belu Lucius siempre fue una personalidad destacada en las redes sociales, pero luego de participar en MasterChef Celebrity Argentina su vida cambió por completo. En esta ocasión fue noticia debido a su pequeño hijo Bautista.

Algunas semanas atrás, la creadora de contenido expresó que su hijo Bautista fue diagnosticado con una rara enfermedad que afecta la piel. Se trata de púrpura y sus médicos lo mantienen en tratamiento.

Más allá de eso, Belén se encuentra muy preocupada por su pequeño y, en las últimas horas, compartió un posteo muy profundo en las redes sociales para poder encontrar un poco de contención en las miles de personas que la siguen.

“Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Si. ¿Podía llegar a pasar? Si”, fueron las primeras palabras escritas junto a unas imágenes de los síntomas que Bautista siente en su pequeño cuerpo.

Antes de cerrar el tema en las redes sociales, Lucius agregó: “A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si el no pisa, no hay dolor, y el pis tiene color normal. Vamos Bauti!!”. De esta manera, intentó apostar por la buena vibra en la recuperación de su pequeño hijo.

Qué es Púrpura, la enfermedad que tiene el hijo de Belu Lucius

La púrpura es una condición médica que se caracteriza por la aparición de manchas de color morado en la piel, ocasionada por la acumulación de sangre debajo de la misma. Esta afección puede presentarse de diversas maneras, y una de las variantes más frecuentes es la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI).

La PTI es un trastorno autoinmune en el cual el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye las plaquetas, que son células sanguíneas cruciales para la coagulación. Esto puede incrementar el riesgo de hemorragias y hematomas.

Algunos de los síntomas que pueden presentarse incluyen: sangrado en la piel, a menudo alrededor de la espinilla, lo que produce una erupción cutánea distintiva que se asemeja a pequeñas manchas rojas (erupción petequial), tendencia a la formación de hematomas, y sangrado en la nariz o la boca.

