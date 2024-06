Así se disfrazó en vivo Gastón Trezeguet, el fanático número 1 de Furia, por perder una apuesta tras su salida

El siempre polémico panelista de Gran Hermano, Gastón Trezeguet, se ha convertido en el centro de atención tras la eliminación de Juliana Scaglione, conocida como “Furia”.

Desde los primeros minutos del programa del martes, la eliminación de Furia se convirtió en el tema principal. La salida de una de las favoritas del público no solo hizo eco en las redes sociales durante toda la noche, sino que también generó un ambiente tenso entre los panelistas.

Gastón Trezeguet, conocido por su fanatismo por Furia, fue inmediatamente el foco de las bromas y cuestionamientos de sus compañeros.

Las bromas y provocaciones del panel

El panel de “A la Barbarrosa” no perdió tiempo en dirigirse a Trezeguet, iniciando con comentarios sarcásticos sobre su estado de ánimo.

“Está de luto”, “tiene que hacer el duelo”, le decían mientras intentaban sacar alguna reacción. Cuando se le preguntó sobre la opinión de Laura Ufbal, otra panelista conocida por ser una defensora de Furia, Trezeguet fue claro: “Lo sacaron los Anti Furia, ni los defensores del Chino, ni los de los Bro, ni los de Darío”.

La sorpresa mayor llegó cuando Trezeguet fue consultado sobre quién podría convertirse en el nuevo líder de la casa tras la salida de Furia.

Furia de Gran Hermano 2024

Y entonces elogió a aquellos a quienes había criticado durante semanas: “Más que todo, los Bro asumen un liderazgo indiscutido…”. Sus compañeros no tardaron en interrumpirlo al grito de “¡Vendido, vendido!”.

Pensando en las próximas eliminaciones, Trezeguet adelantó sus predicciones sobre la estrategia que podría seguir Emmanuel si resulta ser el líder: “Seguramente devuelva la gentileza y baje a Darío, para que queden tres Bro en placa. Ahí se tendría que ir uno de ellos”.

La apuesta perdida

Georgina Barbarrosa recordó a la audiencia que Trezeguet había hecho una apuesta con Paulo Kablan, otro panelista, sobre el resultado de este mano a mano.

Al perder su favorita, Trezeguet tuvo que cumplir con la apuesta y apareció vestido de emperador chino en el Barrio Chino.

Cruce con Mica Viciconte

La tensión no terminó allí, ya que Trezeguet también tuvo un cruce con Mica Viciconte durante el pase con el programa “Ariel en su salsa”.

Viciconte no dudó en lanzarle una provocación: “¿Vos ganaste Gran Hermano?”. A lo que Trezeguet respondió con contundencia: “Gané de otra forma, todavía estás hablando conmigo a 23 años, yo no sé ni lo que hiciste vos en tu carrera profesional”. Viciconte, sin quedarse atrás, replicó: “Yo no desaparecí nunca, vos ahora volviste a renacer”.

