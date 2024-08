Así le pidió casamiento Gonzalo Peillat a su pareja, un poco después de su “traición” a Los Leones

El jugador de Hockey Gonzalo Peillat está en el centro de todas las críticas tras su gol este sábado ante Argentina, luego de su decisión de representar a Alemania en lugar de a su país natal.

Peillat dejó el equipo argentino tras conflictos con la federación local y, al unirse al equipo alemán, se convirtió en el centro de una polémica en la que algunos lo han calificado de “traidor”.

Este domingo 4 de agosto, durante el partido de cuartos de final del hockey masculino en París, Peillat anotó un gol para Alemania y lo festejó con efusión, lo que generó una ola de críticas en las redes sociales.

En respuesta, Peillat defendió su decisión diciendo: “Argentina es un país bastante futbolero, creo que lo relacionan por ese lado. Se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron”.

Además, en una entrevista con TyC Sports, añadió: “El vínculo con el país es el mismo, no cambió para nada, voy siempre, y mis amigos y familia viven ahí”.

“Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”, añadió.

Tres meses después de tomar la decisión de jugar para Alemania, el 24 de junio de 2022, Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Argentina, sorprendió a su pareja, Florencia Habif, con una propuesta de matrimonio que quedará en la memoria de ambos para siempre. La pareja, que lleva más de una década juntos, celebró este suceso en el romántico entorno de Santorini, Grecia.

Gonzalo Peillat decidió hacer su propuesta de una manera especial. En un entorno de ensueño, con él vestido completamente de blanco y ella en blanco y celeste, Peillat se arrodilló al borde de una piscina para hacer la pregunta que cambiaría sus vidas.

La emoción de Habif, quien no pudo contener la risa nerviosa, contrastaba con la seriedad del momento, y no es de extrañar que la respuesta de Florencia fuera un rotundo sí.

La historia de amor entre Peillat y Habif comenzó en 2010 durante un torneo de selecciones Sub-18 en Salta, cuando ambos eran jóvenes promesas del hockey argentino.

Un año después, formalizaron su relación y comenzaron a representar a la Argentina en competiciones internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En una entrevista con Hockey Rd, la pareja compartió detalles sobre el inicio de su relación. Florencia Habif recordó cómo comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del hockey, mencionando que su relación inicialmente se mantenía en un plano de amistad hasta que Gonzalo comenzó a visitarla en su casa, algo que eventualmente sus familias notaron.

“Al principio él iba a mi casa y yo lo presentaba como un amigo, pero después de un tiempo mi mamá me decía: ‘Dejate de joder ¿Qué amigo?’”, relató Habif.

Gonzalo Peillat también recordó esos momentos iniciales: “Recuerdo que nos íbamos a comer y después empezamos a salir. Yo también decía que venía una amiga, pero después de dos meses mis padres me decían: ‘¿Qué amiga viene todos los días a tu casa y se queda a tomar algo? ¡Dejate de joder!’”.