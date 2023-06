Alex Caniggia se sometió a un nuevo cambio estético y se comparó con L-Gante: “Como vos”

En los últimos meses, Alexander Caniggia ha experimentado una notable transformación estética y física con el objetivo de alcanzar una imagen que le haga sentirse plenamente satisfecho. Sin embargo, recientemente ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar en sus historias de Instagram el detallado proceso de un nuevo tratamiento dental al que se ha sometido.

Durante la jornada de hoy, el hermano de Charlotte Caniggia se mostró desde su consultorio odontológico de confianza para anuncar que estaba a punto de realizarse un nuevo tratamiento. Parece ser que el excéntrico presentador de Los Desconocidos de Siempre, ha optado por someterse a un novedoso tratamiento dental que involucra la colocación de carillas.

Aprovechando la oportunidad, Caniggia no dejó pasar la ocasión para lanzar una indirecta a su enemigo en el mundo de la música, el reconocido cumbiero L-Gante, y así avivar aún más su disputa a través de las redes sociales.

“Estoy como vos”, expresó Caniggia dejando en claro su intención de compararse con L-Gante, y así insinuó que ambos comparten similitudes en su apariencia dental.

En respuesta a las provocaciones de Caniggia, L-Gante optó por tomarlo con humor y dar una respuesta ingeniosa. En una de sus últimas publicaciones en la popular red social, el artista decidió compartir la foto del presentador y simplemente respondió con un comentario que decía: “jajajajaja esa fue buena”.

Alex Caniggia reveló la impensada reacción de Claudio Paul al enterarse que será abuelo

Tras el anunció de embarazo de Melody Luz y la confirmación de que será un niño, Alex Caniggia se animó a dar detalles sobre las reacciones que tuvieron Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, al enterarse de la noticia de que serán abuelos por primera vez.

“Creo que vamos a tener para fines de julio”, le comentó al conductor Rodrigo Lussich en uno de sus programas. A su vez, exclamó el deseo de que el niño nazca en Argentina.

Claudio Paul Caniggia fue acusado formalmente de presunto abuso sexual contra su ex Mariana Nannis

Lussich, a su vez, indagó sobre la reacción de sus padres al enterarse que serán abuelos primerizos. “Mi papá no me habló, ya saben todos que no me habló. No hay relación ni va a haber”, respondió tajante el primogénito del “Pájaro”.

