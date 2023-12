Massimo Nanni pasará el mando de la Oficina Comercial y Servicio del Grupo Omnia Technologies, cabeza de Della Toffola y Bertolaso, al mendocino Luis Steindl

Massimo Nanni, el actual Director General, llegó al país en noviembre de 2021 para llevar adelante la integración física y administrativa de todas las marcas del Grupo Omnia Technologies, entre las que se encuentran Della Toffola, Bertolaso, Padovan y Permeare, entre otras; así como la de la fábrica regional de tanques DTInox.

Entre sus objetivos también se encontraba la ampliación de la inserción de la empresa en la región. Así, en el rubro vitivinícola logró duplicar la cartera de clientes llegando a cubrir el 60% de las bodegas del país. Además, ha logrado volver a abrir las exportaciones del Grupo hacia países como Bolivia, Uruguay y Brasil e iniciar un trabajo en la industria láctea, enfocado en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Nanni vuelve a Europa para dedicarse a la restructuración de las oficinas comerciales y de servicio del grupo en España a partir de enero próximo.

A partir del 1 de enero de 2024, Luis Steindl será Director General Omnia Technologies para América Latina, con sedes en Mendoza, y Santiago de Chile.

Las dos Oficinas Comerciales y de Servicio del Grupo Omnia Technologies atienden todo el mercado latinoamericano y son parte del grupo italiano OMNIA Technologies, que se dedica al diseño, desarrollo y comercialización de maquinaria para la industria de alimentos bebibles y farmacia.

La compañía tiene una gran inserción en la industria vitivinícola argentina, ya que es proveedora de toda la maquinaria necesaria para cubrir cada una de las etapas de producción y tiene en su portfolio un total de dieciocho marcas emblemáticas para las industrias de alimentos y bebidas.

Luis Steindl: de la Agencia Espacial Europea (ESA) al desarrollo de la vitivinicultura mendocina.

El desafío para la próxima administración es seguir desarrollando la industria vitivinícola y ampliar su inserción en las industrias cervecera, alimenticia, láctea y quesera, de bebidas no alcohólicas, destilados, farmacéutica y de cosméticos.

Para esto “disponemos de tecnología de punta a nivel mundial”, sostiene Luis Steindl, quien a partir del 1 de enero de 2024 estará a cargo de las oficinas de Argentina y Chile, desde donde se atenderá el mercado sudamericano en su totalidad.

Confiesa que cuando fue Gerente de Operaciones de Bodega Norton supo ser cliente del grupo al que define como una empresa “para sacarse el sombrero”. Y agrega que “es un privilegio y un honor muy grande representar a esta empresa en el mercado latinoamericano y ser parte de ella, conociendo la calidad de los productos y la tecnología que ofrece. La prueba está en que a pesar de las crisis, la empresa hace 30 años que está presente en el país, crece y mantiene una fuerte demanda”.

“La empresa Della Toffola, declaró Massimo Nanni, siempre se enfocó en Sudamérica, teniendo en cuenta que Argentina y Chile son dos países donde se produce mucho vino y del bueno”. Sobre el estado actual de la industria opinó que “en los últimos años el nombre de los vinos sudamericanos está creciendo mucho en el mundo. Se pueden encontrar vinos argentinos o chilenos en lugares como Italia, Francia, España o Alemania, que también son productores de muy buena calidad. Los vinos argentinos, por ejemplo, tienen una calidad muy alta incluso para los productos de precio bajo o medio o entry level, por eso ganan popularidad en Europa”.

Consultado sobre si los actuales problemas económicos que atraviesa la región han afectado negativamente al desarrollo del grupo, Nanni opina que “muchos bodegueros prefieren resguardar el valor de su dinero adoptando la tecnología que nosotros ofrecemos”.

Steindl sostiene que el servicio técnico que ofrece el grupo en la región es un valor diferencial con respecto a las empresas de la competencia, que no tienen la misma capacidad de respuesta a las necesidades de los productores. “No sirve de nada tener los mejores equipos si no hay quien los mantenga cuando uno lo necesita. Y acá tenemos técnicos de muy alto nivel”, sostiene. De hecho, muchos técnicos de Argentina y Chile viajan a trabajar durante la vendimia en Europa.

Consultado por las especificidades de Sudamérica, Luis Steindl afirma que, además de fortalecer Argentina y Chile, entre los principales objetivos está el ingresar al mercado de Brasil. Para esto, actualmente se ha cedido un filtro de cerveza para realizar pruebas en AMBEV, compañía que hoy concentra gran parte del mercado mundial de cerveza. Desde Argentina e Italia se brinda asistencia remota para su uso a través de un software específico que se encuentra en todos sus equipos. “Esta es tecnología del futuro”, sostiene Steindl.

Uruguay y Bolivia también ofrecen posibilidades para el grupo. Hace unos meses, viajó a Tarija Steindl junto a Juan Arizu, también recientemente incorporado a la compañía como asesor enológico. Afirman haber encontrado muchas bodegas que demandan la tecnología que ellos ofrecen y que la participación de Juan fue fundamental porque puede asesorarlos acerca de dónde es conveniente invertir para lograr sus objetivos. Steindl afirma que producen un excelente Tannat y, además de vino, otros productos derivados de mismo como el “Singani”, una versión boliviana del pisco; productos que demandan la tecnología que ofrece el grupo.

Por otro lado, Steindl explica que el grupo está profundamente comprometido con la sostenibilidad, concepto que se aplica a todas las áreas de negocio de Omnia Technologies, y por ello es uno de los tres valores que guían la estrategia del Grupo.

“La clave a través de la cual desarrollamos el concepto de sostenibilidad es una visión ESG (ambiente, sociedad y gobierno corporativo) de 360 grados: no sólo atención a las cuestiones verdes, que para nosotros significa reducción del consumo, ahorro energético y circularidad, sino también atención al territorio, las comunidades y las personas de quién forman parte”, finalizó Luis Steindl.