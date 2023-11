Maquillaje profesional para cada ocasión, con Ana Paula Bruzzichessi

Ana Paula Bruzzichessi es maquilladora profesional y lo refleja en sus palabras “Desde chica siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con este rubro, por lo que decidí capacitarme en dos academias. Quedé fascinada con el mundo del maquillaje, amo y disfruto maquillar”.

Dedicada de lleno a este fascinante mundo, concretó su proyecto AB Makeup, mediante el cual se especializa en el maquillaje social, para que te sientas un reina en todos tus eventos, seas invitada o la protagonista.

Para ello, Ana Paula ofrece distintas opciones de servicio, siempre a domicilio, desde el más sencillo -maquillaje el día de tu evento- hasta uno más completo que incluye limpieza facial.

Podés encontrarla en Instagram como @anabruzzichessimakeup, donde no sólo encontrarás fotos o videos de sus trabajos realizados, sino también videos donde te enseña su rutina de skincare, sus productos favoritos, recomendaciones y más.

María Ángeles.

¿Cómo solicitar un turno?

Como dice Ana Paula “Mi mayor felicidad se da en el momento que mis clientas se ven al espejo y sólo salen palabras de agradecimiento hacia mi. Y ni hablar del día siguiente, cuando me escriben para contarme que se sentían diosas y que no querían quitarse el maquillaje luego del evento, porque estaba intacto. Yo soy la más agradecida de que cada día me elijan y confíen en mi para maquillarlas”.

Podés comunicarte con @anabruzzichessimakeup a través de las redes o por Whatsapp al 2616165848, solicitás tu presupuesto, reservás tu turno y sólo esperas relajada a que llegue el día de tu gran evento.

Betiana.

Katherina luce un maquillaje para fiesta de Halloween.