Conocé a Emilio y León, dos “chacareros” de pura cepa

Allá por diciembre de 1927 el profesor Emilio Robustiano Menéndez fundó el Atlético Club San Martín de Mendoza, junto a sus alumnos de la escuela “Juventud San Martín”. Hoy rendimos homenaje a su hinchada, contando la historia de dos de sus queridos fanáticos.

De profesión, artista y trotamundos

El “Flaco” Emilio Moreno tiene 28 años y se define como artista callejero y malabarista itinerante. Hace 4 años –antes de la pandemia- decidió comenzar a viajar y ya ha recorrido con su arte nuestro país, desde la Quiaca hasta Ushuaia, además de Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil, donde se encuentra actualmente.

“Estoy muy orgulloso de mi club, llevo siempre sus colores en mis viajes y comparto con los futboleros que me voy encontrando fotos y videos de la hinchada. También veo los partidos desde donde esté, cosa que hoy posibilita la tecnología. En cierto modo, voy ´profetizando´ a mi club, por así decirlo, y haciendo nuevos hinchas en cada lugar por donde paso”, cuenta Emilio.

Emilio y sus amigos en Laguna Humantay, Cusco, Perú.

Su afecto por la camiseta viene de larga data: “Tengo el privilegio de ser hincha del ACSM desde el día en que nací; este amor por el club proviene de mi hogar, me lo heredaron mi abuelo y mi papá”, agrega. Y reconoce que su otra pasión, los viajes, comenzaron cuando de chico “fui siguiendo al club por todas partes, viajando a dedo, como se pudiera”.

Para Emilio, definir al Atlético Club San Martín en una sola palabra es imposible: “Es mi familia, mi amigo, ese amigo que me acompaña a todos lados y siempre está conmigo”. En cuanto a sus expectativas, se ilusiona: “Me gustaría verlo jugar nuevamente en el nacional B, creo que es el lugar que merece San Martín y que nunca debió dejar. Mi gran sueño es verlo jugar alguna vez en primera”.

Baños de Agua Santa, Ecuador

Emilio lleva su arte y su pasión por el chacarero por todas partes.

Pequeño “corazón de León”

Con tan sólo 7 añitos, León Sánchez Egea es, seguramente, uno de los hinchas más apasionados del Chaca. Este pequeño, que concurre a segundo grado del Colegio San Pío X en San Martín, nos cuenta entusiasmado: “Soy fan del club desde que estaba en la panza de mi mamá. ¡Fui a mi primer partido cuando tenía 7 meses!. Y cuando cumplí un año mi abuelo me regaló mi primer carnet del Club, todavía lo tengo y nunca voy a olvidar ese regalo tan hermoso”.

El pequeño León

Esta devoción por el Chacarero viene, desde luego, transmitida por su papá Fernando Sánchez Azor quien, cuenta León, “me fue regalando todas las camisetas del club, desde chiquito”.

Al preguntarle el porqué de tanto cariño hacia el ACSM, León no sabe muy bien cómo definir sus sentimientos “No sé porque, pero siento que nunca me voy a separar de este Club”, dice emocionado. “Voy a la cancha todos los partidos, no me importa el día ni donde sea, yo voy”.

Al preguntarle cuál es su sueño, León responde muy decidido que es jugar en el Club cuando sea grande: “No es que me interese ser famoso, sino que este es un club que nadie puede tener como yo en el corazón. Me siento muy feliz de que me hayan hecho esta pregunta, porque al club lo amo y es toda mi vida”, finaliza este pequeño gran hincha.

León y su papá Fernando.

El fan de 7 añitos más apasionado.

La actualidad del Club

Hoy el Atlético Club San Martín de Mendoza cuenta con un importante museo no sólo de fútbol, sino también de las demás disciplinas que allí se realizan.

El club también realizó recientemente la reapertura de su histórico restaurante bajo el nombre “1927″, en referencia al año en que nació la institución.

Dentro de las novedades de “los chacareros” también es importante nombrar su tienda virtual, donde los hinchas pueden adquirir toda la indumentaria del club.

Más información en https://acsmmza.com.ar/