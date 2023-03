La Vendimia, fiesta de todos los mendocinos

Año a año, los mendocinos nos predisponemos a vivenciar los festejos de nuestra fiesta mayor, una fiesta abierta al mundo, y en donde los políticos (sin ninguna razón hacen su campaña), y los que miran desde los mejores lugares, muchas veces, excepto el gobernador y vice, como autoridades.

La fiesta este año brilló, una puesta en escena maravillosa, colorida, ágil, con un argumento muy valioso, con expertos bailarines, que se los veía desenvueltos y habiendo hecho un verdadero trabajo previo.

La música que acompañó no respondía a nuestras raíces, iniciar con un canto de Patricia Sosa, no lo sentí, hay mucha cantante mendocina, que con el acento que nos caracteriza, hubiese sido más apropiado. Una cueca por un carnavalito, un tango que no encaja como se desarrollaba el argumento.

Hay en la provincia, excelentes coros para cantarle a Nuestra Divina Madre, y olvidaron a nuestro cantante mayor, don Hilario Cuadros, en su canto está la tradición y la dulzura del mendocino, tal vez un conjunto como Los Trovadores de Cuyo.

En conclusión, la fiesta fue linda, pero el aditamento de la música, ayuda a que el público participe más.

Esa participación se vio en el público al llegar la elección. No hubo ubicación para las cortes de los distintos departamentos, la reina y virreina no tuvieron su ubicación preferencial en el escenario.

La elección fue entretenida porque ninguna candidata copó desde el primer momento, pero espero que el escrutinio haya sido justo, porque me sorprendió que en un primer momento la representante de San Martín perfilaba para ser la reina, y de buenas a primera otra de las favoritas resulto virreina, y sorprendió porque los últimos votos fueron para La Paz.

Comentarios posteriores, refirieron que el resultado fue político, me decepcionó, porque me agradaba la desenvoltura de la representante de La Paz, ahora si hubo arreglos previos, a mi como persona no me haría sentir muy orgullosa, si fue previamente elegida.

Así como el intendente de Guaymallén metió la cuchara para decidir por una representante y no una reina, como dice nuestra tradición, tampoco adhiero a que la reina sea motivo de una puja política, si resultó que era porque la segunda representante que el departamento proclamaba, me parece un argumento de lo más ridículo, la reina anterior, también respondió a una facción política.

Lamentable que se ensucie la ilusión de muchas representantes, que se presentan porque están orgullosas de su departamento.

Señores políticos, ustedes son servidores públicos, no los dueños de las situaciones de nuestro país.