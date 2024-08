Incendio en el monte y un gesto altruista

Eran casi las 3.25 am del lunes 30 octubre de 2023 y ya llevaba diez horas trabajando en el monte, en el incendio más grande que me tocó vivir, en las serranías de Blanco Encalada. El viento Zonda no cesaba y todavía nos quedaba una larga noche de operación. Adrián Gil y Florencia Koltes y yo nos encargábamos de la logística para asegurar que los vecinos pudieran evacuar sus hogares y que nuestros compañeros siguieran haciéndole frente al fuego.

De repente, apareció una camioneta, bajaron tres muchachos: “Traemos esto” dijeron, mientras abrían la cúpula del vehículo y comenzaban a descargar más de treinta cajas de pizzas. Rápidamente, las colocamos en una mesa donde acopiábamos frutas y agua. El tiempo y la situación eran críticos; el fuego devoraba un sector de Colonia Suiza (al norte de la ruta provincial 82) y el vehículo debía retirarse de inmediato. Jamás supimos quiénes eran esos solidarios desconocidos, sólo pude agradecer con un corto abrazo para seguir con la operación, pero su gesto fue uno de los cientos que recibimos esa noche y que ayudaron a aliviar nuestras tareas voluntarias.