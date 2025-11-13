YPF y ENI firman un acuerdo marco con XRG

YPF y ENI anunciaron la firma de un acuerdo marco con XRG , el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) , con el objetivo de avanzar en las negociaciones sobre los términos definitivos de su incorporación al proyecto Argentina LNG , una iniciativa que posicionará al país como un actor clave en el mercado global de gas natural licuado (GNL) .

En este contexto, Horacio Marín , presidente y CEO de YPF, afirmó: “La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país. Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial, con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional.”

El acuerdo, firmado durante la ADIPEC 2025 en Abu Dhabi, marca un nuevo hito en el desarrollo del proyecto Argentina LNG , que forma parte del Plan 4x4 de YPF . Este plan tiene como meta transformar a la compañía en una empresa shale de nivel mundial y en un gran exportador de hidrocarburos hacia 2031 .

Argentina LNG es una solución integrada que combina la producción de gas en Vaca Muerta con la licuefacción mediante tecnología FLNG (Floating LNG) . La primera fase contempla una capacidad de producción de 12 MTPA , a través de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno , con posibilidad de expansión hasta 18 MTPA .

Esta alianza representa un hito estratégico para YPF , al incorporar a uno de los actores más relevantes del sector energético global . Actualmente, XRG invierte en África, Asia y América del Norte , y su colaboración con YPF y ENI refuerza el posicionamiento internacional de la compañía argentina , acelerando el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL más competitiva .

Sobre Argentina LNG

Argentina LNG es un proyecto gasífero de gran escala, que integra las etapas upstream y midstream, diseñado para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer los mercados internacionales. A través de distintas fases, se prevé alcanzar exportaciones de hasta 18 millones de toneladas de GNL por año hacia 2030.

Sobre XRG

XRG es la subsidiaria internacional de inversiones de ADNOC, creada para impulsar la expansión global de la empresa en el sector energético, con especial foco en gas natural, productos químicos y soluciones energéticas. Con un valor empresarial superior a 80 mil millones de dólares, XRG busca duplicar sus activos en la próxima década y consolidarse como líder mundial en el sector químico, además de construir una cartera global integrada de gas y fortalecer sus inversiones en soluciones energéticas.

Las operaciones de XRG incluyen adquisiciones y gestión de participaciones internacionales, como Rio Grande LNG de NextDecade en Estados Unidos, la concesión Área 4 en la Cuenca de Rovuma (Mozambique) y diversas inversiones gasíferas en Turkmenistán y Egipto.

La compañía se posiciona como un motor de crecimiento sostenible, innovación tecnológica y creación de valor para sus socios a nivel mundial, consolidando el liderazgo de Abu Dhabi y los Emiratos Árabes Unidos en energía y productos químicos.

