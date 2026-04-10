PyMEs: la BCM impulsa el Sistema de Garantías Recíprocas para mejorar el acceso al crédito

La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) organizó un encuentro junto a Cuyo Aval SGR y CASFOG para analizar el rol del Sistema de Garantías Recíprocas en el acceso al financiamiento de las PyMEs . La jornada reunió a referentes del sector financiero y productivo con foco en el vínculo entre empresas, bancos y mercado de capitales.

El eje estuvo puesto en los avales como herramienta para mejorar condiciones de crédito y ampliar el acceso a financiamiento, tanto en el sistema financiero como en instrumentos bursátiles. También se abordaron los desafíos para expandir el alcance del sistema en todo el país.

Durante la jornada, los expositores coincidieron en destacar el rol estratégico de las SGR en el contexto económico actual. Desde la BCM , remarcaron que estos instrumentos permiten ampliar el acceso al crédito y mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas.

" Los avales permiten que las empresas mendocinas transformen su realidad productiva, accediendo a financiamiento tanto dentro del sistema bancario tradicional como alternativo a éste, a través de instrumentos transados en bolsa ", sostuvo el director de la entidad.

En esa línea, Santiago Pérez Araujo, director de BCM, agregó: "Desde BCM queremos tener un vínculo más estrecho aún, porque vamos a abrir nuestro propio canal de financiamiento por la vía del mercado, en los próximos meses, en un principio vamos a trabajar en Mendoza y luego salir al resto del país".

Por su parte, Francisco Herrera, presidente de Cuyo Aval, enfatizó la necesidad de ampliar el alcance del sistema: "Nuestra meta es que cada vez más PyMEs comprendan que no necesitan garantías reales y requisitos a veces difíciles de cumplir, que les limitan el acceso al financiamiento; la SGR es su aval, por eso queremos que nos conozcan los distintos sectores económicos del país y que encuentren en las SGRs un entorno amigable para hacer negocios".

Desde CASFOG, su presidente Pablo Pereyra también destacó el impacto del sistema: "Desde la CASFOG asistimos a los sectores estratégicos de cada región, minería, vitivinicultura, petróleo, industria en general, nuestra intención es que estas reuniones sirvan para seguir facilitando financiamiento y para difundir esta herramienta que tiene un largo recorrido para hacer a las pymes tanto al mercado de capitales como de bancos".

Un sistema con potencial de expansión en todo el país

El encuentro también dejó en claro que el Sistema de Garantías Recíprocas todavía tiene margen para crecer y consolidarse como motor del desarrollo productivo.

En ese sentido, Paula Di Pietro, gerente de CASFOG, subrayó: "Los fondos de garantías pueden apalancarse en un máximo de 4 y este sistema está apalancado en un poco más de dos veces y medio. El sistema está trabajando en sus límites máximos, son 45 SGR en todo el país que atienden de forma federal a Pymes que deben tener el certificado Pyme correspondiente para poder acceder a esta herramienta".

A su vez, desde el sector se remarcó el potencial de industrias clave. Gustavo Deppeler, de Neuquén Pymes, afirmó: "Respecto a la minería vemos que tiene un potencial enorme que todavía en la Argentina no ha llegado al 100% de su desarrollo, el potencial puede ser hasta 15 veces de lo que tenemos hoy".

En la misma línea, Cristian Burkouski, de Garantizar SGR, señaló: "Vemos a Mendoza con un buen posicionamiento en la economía nacional, creo que en este año la provincia va a poder potenciar aún más su economía producto del desarrollo de actividades vinculadas al oil & gas, Vaca Muerta y minería".