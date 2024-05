Farmacity busca cubrir 20 empleos vacantes en Mendoza: cuáles son los requisitos y cómo postular

La cadena de empresas que opera en todo el territorio nacional, Farmacity, ofrece empleo en Mendoza y habilitó 20 puestos vacantes destinados a candidatos con título profesional y matrícula habilitante. Según precisaron, la propuesta también es apta para personas con discapacidad.

A través de una publicación compartida en el sitio de empleo Bumeran, Farmacity comunicó que se encuentra expandiendo su equipo de profesionales en Mendoza, por lo que habilitaron 20 vacantes para el puesto de Farmacéutico.

De acuerdo con la empresa, los farmacéuticos “brindan un servicio esencial de cuidado a nuestros pacientes, asegurando la correcta dispensa y asesoramiento en materia de medicamentos, garantizando la experiencia de compra del cliente/paciente, liderando el equipo de trabajo en conjunto con el Director Técnico”.

En este puesto, las principales tareas a llevar a cabo son:

Dispensa de medicamentos.

Actualización y cambio de precios.

Control de stock.

Participación como agente de salud en campañas de vacunación y/o acciones destinadas a promover la salud.

Garantizar la correcta trazabilidad de los medicamentos y la actualización de los libros.

La compañía farmacéutica ofrece puestos vacantes a los que se puede postular por medio de Bumeran. Foto: Farmacity / Redes

Por su parte, Farmacity ofrece a sus empleados servicio de medicina prepaga (Swiss Medical) -que también incluye a su grupo familiar primario-; pago de matrícula, colegiatura y seguro de mala praxis a cargo de la compañía; día de cumpleaños libre; descuentos en sucursales y compra online de Farmacity, Get The Look, Simplicity y The Food Market; descuentos corporativos en gimnasios, cines, teatros, viajes, restaurantes, spas y otros rubros y, por ultimo, licencias familiares y otros beneficios según el convenio.

Para postular a las vacantes, los interesados deberán contar con disponibilidad horaria Part-Time / Indefinida, según el requerimiento de cada sucursal.

Asimismo, es requisito excluyente tener título de profesional de Farmacia y Matrícula habilitante.

Cómo aplicar a los puestos vacantes de Farmacity

Quienes se encuentren interesados en formar parte del personal de las sucursales de Farmacity en Mendoza podrán encontrar información sobre la oferta laboral en la publicación de Bumeran.

Al ingresar, los candidatos podrán acceder a la descripción de la vacante y, para iniciar con la postulación, deberán colocar el sueldo bruto pretendido para el puesto. Este paso es obligatorio para poder continuar.

Luego de completarlo y hacer clic en el botón “Postularme”, el usuario deberá iniciar sesión con su cuenta de Bumeran -en caso de no contar con una, también podrá crear un perfil con su correo electrónico o su información de LinkedIn- y cargar su CV.

De esta forma, Farmacity se suma a otras empresas y locales como Crédito Argentino, Coca Cola, Musimundo, Heladerías Michel y Los Andes Memorial que ofrecen empleo en Mendoza.