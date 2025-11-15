Empleo en Vaca Muerta: cuáles son los requisitos mínimos para poder trabajar

como uno de los motores laborales más dinámicos del país y concentra un flujo sostenido de incorporaciones que requiere cumplir requisitos mínimos para El desarrollo de Vaca Muerta avanza acceder a los distintos puestos. Las empresas buscan personal capacitado que pueda desempeñarse en obras, plantas y operaciones de campo.
Este crecimiento se afianza en un escenario de ampliación productiva que
se intensifica durante 2025 y se focaliza en la cuenca neuquina, donde se expanden proyectos, pozos y nuevas infraestructuras.
Requisitos según nivel de formación
1. Requisitos mínimos (nivel secundario):
- Secundario completo (obligatorio para cualquier ingreso).
- Conocimientos básicos de seguridad industrial.
- Disposición para horarios rotativos y trabajo en campo.
2. Formación profesional u oficios:
- Cursos o certificaciones en mecánica, electricidad o mantenimiento industrial.
- Experiencia comprobable en tareas operativas.
- Capacitación en manejo de herramientas y protocolos de seguridad.
3. Nivel técnico:
- Títulos de técnico mecánico, técnico electricista, técnico en perforación, técnico instrumentista o afines.
- Experiencia previa en plantas, pozos o servicios de campo.
- Dominio de normas de seguridad, operación y mantenimiento.
4. Nivel universitario:
- Ingeniería en petróleo, mecánica, industrial o civil.
- Geología y carreras vinculadas a estudios de reservorios.
- Licenciaturas administrativas (sistemas, comunicación, recursos humanos).
- Conocimientos específicos de gestión, análisis y operación en entornos energéticos.
Roles más requeridos
Operativos y de campo
- Soldadores.
- Mecánicos.
- Choferes profesionales con certificaciones vigentes.
- Operadores de equipos de perforación.
- Operadores de bombeo.
- Técnicos instrumentistas.
- Chapistas.
- Personal de maestranza y logística.
Técnicos especializados
- Técnicos en perforación.
- Técnicos en reservorios.
- Técnicos en operación de plantas.
- Técnicos de mantenimiento eléctrico y mecánico.
Profesionales
- Ingenieros en petróleo.
- Ingenieros industriales.
- Ingenieros mecánicos.
- Ingenieros civiles.
- Geólogos.
- Especialistas en sistemas.
- Profesionales de recursos humanos.
- Comunicadores para áreas corporativas.