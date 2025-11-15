Empleo en Vaca Muerta: cuáles son los requisitos mínimos para poder trabajar

El desarrollo de Vaca Muerta podría triplicar su producción para 2030. Esto implicaría la contratación de alrededor de 17.000 nuevos trabajadores.

Repsol procesará a Bridas la alianza con YPF por Vaca Muerta

El desarrollo de Vaca Muerta avanza como uno de los motores laborales más dinámicos del país y concentra un flujo sostenido de incorporaciones que requiere cumplir requisitos mínimos para acceder a los distintos puestos. Las empresas buscan personal capacitado que pueda desempeñarse en obras, plantas y operaciones de campo.

Los petroleros están de paro en la zona de Vaca Muerta. Vaca Muerta. Este crecimiento se afianza en un escenario de ampliación productiva que se intensifica durante 2025 y se focaliza en la cuenca neuquina, donde se expanden proyectos, pozos y nuevas infraestructuras.

YPF logró un récord de producción de gas no convencional en Vaca Muerta Requisitos según nivel de formación 1. Requisitos mínimos (nivel secundario):

- Secundario completo (obligatorio para cualquier ingreso).

- Conocimientos básicos de seguridad industrial.