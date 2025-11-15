15 de noviembre de 2025 - 11:52

Empleo en Vaca Muerta: cuáles son los requisitos mínimos para poder trabajar

El desarrollo de Vaca Muerta podría triplicar su producción para 2030. Esto implicaría la contratación de alrededor de 17.000 nuevos trabajadores.

Repsol procesará a Bridas la alianza con YPF por Vaca Muerta

El desarrollo de Vaca Muerta avanza como uno de los motores laborales más dinámicos del país y concentra un flujo sostenido de incorporaciones que requiere cumplir requisitos mínimos para acceder a los distintos puestos. Las empresas buscan personal capacitado que pueda desempeñarse en obras, plantas y operaciones de campo.

La industria energética en Vaca Muerta impulsa nuevas oportunidades laborales para perfiles técnicos y operativos con experiencia y certificaciones.

Este crecimiento se afianza en un escenario de ampliación productiva que se intensifica durante 2025 y se focaliza en la cuenca neuquina, donde se expanden proyectos, pozos y nuevas infraestructuras.

YPF logró un récord de producción de gas no convencional en Vaca Muerta

Requisitos según nivel de formación

1. Requisitos mínimos (nivel secundario):

- Secundario completo (obligatorio para cualquier ingreso).

- Conocimientos básicos de seguridad industrial.

- Disposición para horarios rotativos y trabajo en campo.

2. Formación profesional u oficios:

- Cursos o certificaciones en mecánica, electricidad o mantenimiento industrial.

- Experiencia comprobable en tareas operativas.

- Capacitación en manejo de herramientas y protocolos de seguridad.

3. Nivel técnico:

- Títulos de técnico mecánico, técnico electricista, técnico en perforación, técnico instrumentista o afines.

- Experiencia previa en plantas, pozos o servicios de campo.

- Dominio de normas de seguridad, operación y mantenimiento.

4. Nivel universitario:

- Ingeniería en petróleo, mecánica, industrial o civil.

- Geología y carreras vinculadas a estudios de reservorios.

- Licenciaturas administrativas (sistemas, comunicación, recursos humanos).

- Conocimientos específicos de gestión, análisis y operación en entornos energéticos.

Aranguren pidió “no gastar a cuenta” de Vaca Muerta

Roles más requeridos

Operativos y de campo

- Soldadores.

- Mecánicos.

- Choferes profesionales con certificaciones vigentes.

- Operadores de equipos de perforación.

- Operadores de bombeo.

- Técnicos instrumentistas.

- Chapistas.

- Personal de maestranza y logística.

Técnicos especializados

- Técnicos en perforación.

- Técnicos en reservorios.

- Técnicos en operación de plantas.

- Técnicos de mantenimiento eléctrico y mecánico.

Profesionales

- Ingenieros en petróleo.

- Ingenieros industriales.

- Ingenieros mecánicos.

- Ingenieros civiles.

- Geólogos.

- Especialistas en sistemas.

- Profesionales de recursos humanos.

- Comunicadores para áreas corporativas.

