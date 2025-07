El clima electoral frena debates sobre la economía

Ahora la UCR dice que la unificación de las elecciones no depende de un acuerdo con Milei

Uno de los mayores efectores del déficit externo fue el turismo emisivo, que llevó a millones de argentinos a recorrer el mundo y a efectuar un gasto importante en estadías y en compras.

El déficit entre los viajes al exterior de los argentinos y el ingreso al país de turistas no residentes alcanzó a U$S 3.464 millones, lo que superó en más de U$S 700 millones el registro de igual período de 2024.

No sólo el turismo emisivo fue un factor preponderante para la balanza de pagos; también pesó el recorte en el saldo de la balanza comercial, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones.

Por una caída de las ventas externas y un aumento del ingreso de bienes y servicios importados, el saldo se redujo en unos U$S 3.000 millones respecto de 2024.

Estos datos provocaron el debate sobre si la economía argentina coexiste con un “dólar barato”, que encarece la producción local y facilita las importaciones, las cuales afectan la industria local y el empleo.

Si bien la divisa norteamericana se actualizó por debajo de la inflación desde la asunción del presidente Javier Milei, la clave no está en la corrección nominal del tipo de cambio, sino la de los factores que encarecen el costo argentino.

Más allá del pedido de industriales y productores, el Gobierno nacional, en primer lugar, y la oposición política, en segundo término, demuestran escasa voluntad para avanzar en la corrección de los factores que inciden en forma preponderante sobre el costo argentino.

La necesidad de bajar la carga impositiva y de los impuestos al trabajo, así como las condiciones de contratación laboral y, por ende, de la seguridad social, no aparecen en el radar de las urgencias políticas.

Las soluciones se postergaron inexorablemente hasta después de los comicios del 26 de octubre, sin mediar las consecuencias negativas que provoca el elevado déficit de las cuentas externas en el desarrollo de la economía y en el clima social. La especulación electoral no pierde vigencia.