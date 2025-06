Women in Mining Argentina: Educación, comunicación y sostenibilidad con perspectiva de género

La jornada de la tarde de Women in Mininig Argentina (WIM) logró mantener el interés de la gran cantidad de asistentes al evento. “Voces en red, el camino hacia el desarrollo” cerró una jornada plagada de reflexiones en las que se destacaron tanto los desafíos como las oportunidades de la minería . Con un foco anclado en la perspectiva de género, las disertaciones mostraron estudios sobre cómo se encuentra el sector en la actualidad y cuáles son las perspectivas. Casos de éxito, cambios culturales y la importancia de la educación tuvieron relevancia durante la tarde.

“Somos orgullosamente mineras”, definió Karina Viñas, directora del Comité de Género de WIM quien estuvo a cargo del inicio de la jornada para presentar el premio “Mujeres en Innovación” de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. En este sentido, recordó que uno de los objetivos de WIM no solo es la inclusión sino también la permanencia de las mujeres dentro de la actividad minera . Esto debido a que es importante para esta organización visibilizar las incomodidades y los frenos culturales que todavía existen para el acceso del género femenino tanto en la minería como en actividades similares.

“Necesitamos una minería sostenible y humanizada”, subrayó Vignas quien sumó que el trabajo de WIM pretende modificar políticas públicas para facilitar que más mujeres lleguen a los distintos puestos. Esto porque en este tipo de áreas profesionales, el género femenino se enfrenta todos los días con techos de cristal, suelos pegajosos, etc. En este marco, Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Mendoza que el premio a la innovación busca conocer, reconocer y visibilizar a las mujeres que transforman la Ciencia y Tecnología, la Energía, las Empresas y la Sostenibiidad. “No solo se trata del reconocimiento sino del planteo de políticas públicas para generar más espacios de llegada de las mujeres a los lugares de liderazgo”, dijo Meljim.

“En Mendoza, no obstante, fue mayor la percepción de la inserción de las mujeres en puestos estratégicos o técnicos”, detalló Patti. Una de las dificultades que se mencionó como barrera de acceso de las mujeres en el sector tiene que ver con la oferta educativa. Entre otras cosas que no está distribuida de manera equitativa a lo largo del país por lo que no todas tienen las mismas posibilidades de acceso. En este marco, Mariela Ramos, directora de Educación Superior de Mendoza, relató que siempre tuvo claro que la educación era una de las áreas más importantes para poder cambiar el mito de la minería en Mendoza.

Entre otras acciones, la funcionaria destacó que se realizaron cursos gratuitos y con puntaje para docentes de todos los niveles que muy pronto completó el cupo para unas 1.200 personas. “No solo mostró que había interés por el tema sino que muchos maestros comentaron la manera que cambiaron su mirada sobre la minería”, destacó Ramos que también comentó que la formación de Logística y Minería que comenzó en Uspallata contó con 120 inscriptos de los cuales la mitad fueron mujeres.

Comunicación y sostenibilidad

Jimena Ponce, coordinadora de líneas del Ministerio de Energía de Mendoza también participó de los grupos de capacitación docente y de formación en general. Ella formó parte del panel de comunicación estratégica junto con Carolina Frandsen politóloga y especialista en comunicación y Verónica Morano vicepresidenta de WIM Argentina del panel Comunicación Estratégica. En este espacio, entre otras cosas, se relataron casos de éxito público y privado en el cambio de la comunicación para acercar la minería a las personas de una forma “honesta y ética”.

De este modo, Ponce destacó el cambio en código minero que permitió a todos acceder de manera pública a los mendocinos acerca de la información así como la creación de la policía ambiental minera. “Estamos en un cambio de época y la minería tiene muchas historias para contar que son desde adentro de la industria”, subrayó Frandsen. Desde su punto de vista la comunicación estratégica requiere sensibilidad y humanidad con el fin de conectar y mostrar lo que realmente se vive desde adentro de la actividad.

Antes de pasar a momento de preguntas a cargo de la geóloga Marita Ahumada, el panel “Minería y Sustentabilidad” puso en valor la cada vez mayor relevancia que poseen las empresas con relación a sus políticas ambientales. En esta sección del evento participaron Carla Ortega, responsable de Sostenibilidad de Dirección de Minería de Mendoza, Sandra Barceló, consultora de Gestión de Oportunidades y Leonela Fuentes, socia fundadora de HASU –empresa especializada en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

En este espacio hubo coincidencia en la importancia de introducir y mantener buenas prácticas hacia adentro del sector. Del mismo modo, se habló de los desafíos sobre este punto que fue definido como estratégico no solo por la necesidad de cuidar el ambiente sino por el rol clave que posee para el negocio. La sostenibilidad es clave para salir a la bolsa, conseguir inversores pero, sobre todo, para darle vida a los proyectos mineros que aportan el desarrollo económico de las provincias. Para ello, no solo las mineras deben ser sustentables sino todos y cada uno de los proveedores de este sector.