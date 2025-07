Vuelve el reintegro en supermercados y mayoristas: cómo ahorrar $144.000 con BNA+

Carrefour, incluyendo Carrefour Maxi y online

Atomo, con más de 20 locales en el Gran Mendoza

Diarco

Coto

Changomas

Jumbo

Vea

Disco

Makro

Blow Max

Super A

Hiper Libertad

Los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante el escaneo del código QR de Modo BNA+ y no se aplica para compras con débito ni con saldo en cuenta. El monto devuelto se acredita en la cuenta monetaria de BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra. Para alcanzar el tope semanal de reintegro, es necesario gastar al menos $40.000 en una misma jornada.

Para quienes todavía no usan la app Modo BNA+, el proceso es sencillo: descargar la aplicación desde la Play Store o App Store, registrarse con los datos personales y asociar las tarjetas de crédito del Banco Nación. Al momento de la compra, escanear el QR de Modo y seleccionar la tarjeta para concretar el pago y acceder al beneficio.

Supermercados y mayoristas: cómo duplicar el ahorro a $288.000

La promoción estará activa todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025. Planificando las compras, es posible alcanzar el reintegro total de $144.000 por persona. Para esto, se debe realizar una compra mínima de $40.000 cada miércoles, obteniendo así los $12.000 máximos de devolución semanal.

Descuentos Mercado Pago.jpg Dos personas en un mismo hogar pueden alcanzar un ahorro total de hasta $288.000 hasta septiembre de 2025. Freepik

Las personas que comparten un mismo hogar pueden duplicar el beneficio si ambos tienen cuentas activas en BNA+ y utilizan sus respectivas tarjetas de crédito del Banco Nación para pagar mediante Modo. En este caso, el ahorro total llega a $288.000. Es fundamental que cada integrante tenga su propia cuenta en la app y que el pago se haga mediante el QR de Modo.

El tope de reintegro es semanal y no acumulable. Si un miércoles no se alcanza el tope de $12.000, la diferencia no se transfiere a la semana siguiente. Para aprovechar al máximo la promoción, conviene planificar las compras y distribuir el gasto de manera inteligente. Los reintegros se acreditan exclusivamente en la cuenta de BNA+, por lo que es indispensable tenerla activa y vinculada a las tarjetas.