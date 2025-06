Vitivinicultura: crisis de costos y de precios ponen en valor la integración

WhatsApp Image 2025-06-27 at 13.36.07.jpeg

“Puede o no ser una cooperativa, pero está claro que si no hay integración los que más pierden son los productores primarios”, observó Ruggeri. Este es uno de los motivos por los que los referentes de Acovi y de Fecovita creen que creció la cantidad de uva dentro del sistema cooperativo. “Hay confianza en la capacidad de respuesta que tiene el cooperativismo”, destacó Rubén Panella, presidente de Fecovita. Por este motivo, en medio de una crisis de costos, ambos dirigentes expresaron que es difícil la subsistencia para los productores no integrados.