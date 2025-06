Vacaciones de invierno: expectativas flojas con la esperanza de la nieve

A dos semanas del inicio de vacaciones y con la previa del fin de semana largo del 20 de junio, el sector turístico ya palpita el receso invernal. Aunque se descarta el movimiento, en general las reservas son muy bajas y desde el rubro no esperan grandes cambios con relación a la baja que se mantiene desde 2024. Pese a esto, los centros invernales poseen la sensación contraria y anticipan una excelente temporada. Desde los dos ámbitos reconocen que ambas realidades son distintas y van a la par ya que no es lo mismo la cantidad de turistas que se necesitan para llenar un centro de esquí que una ciudad o las distintas opciones turísticas que aquí se ofrecen.

En este marco, si bien las vacaciones siempre son una buena noticia para el sector y todo suma al momento de hacer cuentas, no se espera que la temporada invernal salve la ropa. En especial de los hoteles, agencias o negocios chicos. “Las vacaciones son también para toda América Latina y al menos en esta ciudad las reservas tomadas llegan al 30% como máximo”, detalló Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hoteles de Mendoza . En la misma línea, desde una agencia de Turismo local, Mercedes completó que para julio por ahora solo tiene reservas para un par de parejas paraguayas y algunas familias de brasileños.

Por este motivo, se ha notado mayor movimiento turístico en las calles de Mendoza . Según el también gerente del Villagio Hotel la ocupación llegó al 50% mientras que para Stortini –quien aclaró que no hay estadísticas oficiales- rondó el 60%. En este contexto, las expectativas para las vacaciones son magras. Para Rosental, los argentinos que puedan se irán a vacacionar afuera mientras que el factor Chile podría ser un punto determinante para que la provincia sea un punto de paso. Sin embargo, las dificultades que suele haber en el invierno para el cruce podría desalentar esta situación. “Para muchos es tentador irse en avión a vacacionar a Chile y de paso traerse toda la ropa de la nueva temporada”, comentó Rosental. Esto en alusión a que el vecino país comenzará a devolver el IVA a los extranjeros que compren.

Con relación a la gastronomía, Raúl Roitman, presidente de la Asociación de Empresarios Gastronómicos y Hoteleros de Menedoza (Aehega) comentó que en el sector hay dos tipos de negocios. Unos dependen del turismo y otros en general no. “En el caso de los primeros las expectativas son bajas o -a lo sumo- similares al año pasado”, comentó Roitman y agregó que para el resto de los negocios calculan que el movimiento será parecido al del año pasado y al de lo que va del año.

Nieve: luz de esperanza

Con relación a los centros de nieve, las expectativas son diferentes. Aunque es difícil que este año se repitan las nevadas récord de la temporada pasada, lo cierto es que estiman que tendrán unas buenas vacaciones de invierno. Fernando Passano, gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, contó que el centro estará abierto este fin de semana largo del 20 de junio. Se trata de una apertura parcial ya que los esquiadores deberán esperar la inauguración formal del 28 de junio. Sin embargo, antes de eso, el tradicional centro de montaña de Mendoza ofrecerá actividades como telesilla de peatones, pista de trineos, excursiones con raquetas, trekking y alquiler de implementos para la nieve.

En la actualidad y de cara a la temporada alta, las reservas en Las Leñas están por encima del 20% de las que había el año pasado a la misma altura en un 2024 que, según Passano, fue “espectacular de nieve y de gente”. Por este motivo, no solo redoblan la apuesta para este 2025 sino que esperan una temporada excelente para todo julio y parte de agosto. Aunque es poco probable que la cantidad de nieve se repita, desde Las Leñas mantienen alta la expectativa y cuentan con su máquina de fabricar nieve para poder brindar los servicios.

Las buenas perspectivas tienen que ver con que las pistas de este centro de esquí son reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, desde hace varios años se ha incrementado la cantidad de visitantes que no esquían, pero ansían conocer la nieve de Las Leñas. Por este motivo, no solo hay mayor cantidad de actividades para no esquiadores sino también opciones más económicas como un hostel, hoteles de precios diversos y gastronomía para distintos niveles.

Las Leñas baja sus precios para captar a las familias

Con respecto al público que esperan y que suelen recibir, Passano recordó que Las leñas es el centro de esquí que está más cerca de Buenos Aires y que por eso muchos porteños la eligen más allá de su belleza. En tanto, en el arranque de la temporada, la mayor parte de visitantes son de Mendoza mientras que con el andar de las vacaciones explota de turistas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Más cerca de agosto y cuando ya no hay tantos niños, suelen llegar los esquiadores profesionales que disfrutan de las pistas y los fuera de pista de Las Leñas.

Segundo semestre complicado y con achiques

Fernando Passano destacó que el año pasado tuvieron unos 3.000 visitantes por día y que aunque eso llena el complejo, se trata de un número menor cuando se piensa en lugares más grandes como una ciudad. En esta línea y pese a que desde distintos sectores han salido a ofrecer alternativas, ofertas, precios para nacionales y provinciales así como a acomodar sus cartas y propuestas, la preocupación en el sector es alta ya que en lo que queda del año no se esperan cambios. “Las vacaciones de invierno traerán algo de movimiento, pero Mendoza ha perdido posicionamiento como destino invernal”, sostuvo Stortini. El empresario agregó que con la excepción de Las Leñas no hay infraestructura que permita disfrutar la nieve “y eso limita mucho”.

Desde su punto de vista, el verdadero repunte recién podría llegar en octubre con los primeros calores mientras que para Marcelo Rosental, el cambio de tendencia se daría recién en 2026 de la mano del turismo corporativo si comienza la construcción de la mina de cobre San Jorge (PSJ) en Uspallata. “Mientras tanto, el sector atraviesa una situación crítica”, resumió Stortini y agregó que lo más preocupante es que la oferta también se empieza a achicar por lo que se ven establecimientos cerrados temporal o definitivamente en todos los oasis.

“En gastronomía pasa algo similar, con una reducción en servicios, cartas adaptadas, precios más competitivos y bodegas que han ajustado su oferta”, comentó el también dueño del hotel Boutique Finca del Nunca Jamás. Por su lado, el presidente de la Asociación de Hoteles de Mendoza sumó que con la mejor ocupación de fines de semana largo o de las vacaciones, muchos establecimientos no cubren los costos. “La ocupación general está por muy debajo del 45% y con eso hay varios que no pagan los gastos”, expresó Rosental al tiempo que agregó que los gastos fijos del sector son altos.

La situación tiene, para Stortini, un impacto directo en el empleo que había bajado 5% en marzo según la Superintendencia General de Riesgos del Trabajo. “Además, hay muchos trabajadores suspendidos en locales que siguen abiertos, pero con servicios mínimos sin tener en cuenta a los empleados no formalizados, que no pueden contabilizarse”, expresó Stortini. Tanto para él como para Rosental y Mercedes el futuro es incierto ya que habrá que ver cuántos aguantan los meses que quedan para fin de año o el próximo.

Stortini agregó que los costos fijos como electricidad, gas e impuestos se han sextuplicado en los últimos 20 meses y que cada vez son más los establecimientos que no pueden pagar aportes, contribuciones y cargas sindicales (F931). En el medio y mientras la mayoría hace malabares, Rosental sumó que poco se hace para incentivar al sector. Más allá de la política nacional de que no intervención, expresó que para la provincia no sería costoso regular los alquileres temporarios para evitar la competencia desleal o crear un sistema de reducción impositiva para un sector que es clave para la economía de Mendoza y que al mismo tiempo viene ultragolpeado desde hace más de un año y medio.