Un especialista afirmó que la reforma tributaria "no va alcanzar si sólo Nación baja impuestos"

El reconocido abogado tributarista César Litvin, en una entrevista con Radio Splendid, dijo que que la reforma tributaria apuntará a bajar los impuestos más distorsivos, entre los que se encuentran ingresos brutos y tasas municipales. Sin embargo, advirtió que esta iniciativa “no va a alcanzar” sin el respaldo de gobernadores .

Litvin afirmó que: “se viene una reforma tributaria en la que vamos a hablar de baja de impuestos y eso es una buena noticia”.

“Estoy viendo una voluntad política de baja de impuestos para mejorar la competitividad de la Argentina y aliviar la carga fiscal que tienen los ciudadanos sobre los consumos por una superposición de impuestos”, destacó.

Además, sostuvo que hay “una esperanza cuando se cita a los gobernadores para alinearlos en la misma frecuencia” porque la efectividad de la reforma “no va alcanzar si sólo Nación baja impuestos”.

Al ser consultado sobre qué alcance de la reforma, Litvin consideró que “irán bajando los impuestos más distorsivos, ingresos brutos es el peor de todos” también señaló que las “tasas municipales que en los últimos años han proliferado y han aumentado”.

Con respecto al orden nacional proyectó que se buscará "eliminar el impuesto a las exportaciones y creo que en el mismo sentido debe estar el impuesto a los débitos y créditos”.

Proyecciones positivas para el impuesto a las ganancias

Con una perspectiva positiva para el futuro, el tributarista comentó que “se viene un alivio al impuesto a las Ganancias”.

Además aseguró: “Con el IVA algo hay que hacer con los saldos a favor, contribuyentes que tienen saldo a favor, se acumula un crédito fiscal que tiene difícil recupero, creo que por ahí tienen que hacer algo”.

Finalmente explicó que “ingresos brutos se va cobrando en cada etapa hasta llegar al consumidor final, tiene un efecto en cascada que va repotenciando el precio. Si eliminas las primeras instancias, no se arrastra el impuesto”.

“Esto baja la estructura de costos y debería bajar el precio. La competencia y el mercado van a hacer lo que tienen que hacer”, concluyó.