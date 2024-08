Tras el “lunes negro”: a cuánto cotiza hoy el Dólar blue en Mendoza y cuál es la opción más barata

El miércoles pasado, el dólar blue tuvo un descenso que lo llevó a venderse a $1.369 y a comprarse a $1.345 en la provincia. Esta semana la divisa norteamericana que comenzó a flotar en torno a los $ 1400 para la venta, ayer sufrió un retroceso de $ 5 pasando de los $ 1.399 con los que comenzó a negociarse en las cuevas de la city mendocina a los $ 1394 y $ 1370, respectivamente. Pero estos son precio de referencia que maneja en mercado paralelo, recordemos que es un mercado ilegal y los valores están atados a la voluntad de las partes involucradas y al volumen de dinero en transacción.

Por su parte el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con una cotización en el horizonte proyectada en $1.016 para el dólar oficial a diciembre de 2024, sostiene su crawling peg, ajustando la cotización de manera paulatina un 2% mensual. Hoy, tras un ajuste de $ 0,11, la cotización de venta se situó en $ 973,64. Con este incremento, el dólar tarjeta, impactado por el 30% de impuesto PAIS y otro 30% de adelanto de Ganancias, tiene un coste de $ 1.557,83.

Por su parte, en las pizarras del Banco Nación, la divisa estadounidense mantiene el valor de ayer y se ofrece a $ 954 para la venta y $914 para la compra. De este modo, el valor del dólar ahorro se ubicó hoy martes a $ 1.526,40. Mientras que el Banco Credicoop, el dólar se oferta a $ 953,95 para la venta y $ 914,01 para la compra; negociando el dólar tarjeta a $ 1.526,32. En las casas de cambio, el valor del dólar oficial tiene un piso de venta de $960.

Ayer, el Banco Central vendió US$ 24 millones, registrando la segunda jornada consecutiva con venta de dólares. Sin embargo, las reservas brutas internacionales han crecido US$ 624 millones a raíz de que impactó el desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta manera, las reservas brutas se ubican en US$ 28.193 millones.

En cuanto al mercado bursátil, que cotizó en alza en la apertura de la rueda financiera de la esta semana, mantiene la tendencia de alza pasando el dólar MEP de los $1.334 a $ 1.346,79 para la venta; mientras que la compra se paga a $ 1.342,93. Valor que lo mantiene como la opción más económica para la compra legal de dólares, siendo $ 47.21 más barato que el blue. Por último el Contado con Liquidación (CCL) tiene un coste de $ 1.375,90 para la venta y de $ 1.321,63 en la compra.

