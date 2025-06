Programa Hogar: los nuevos requisitos de ANSES para acceder al subsidio de gas en garrafa

Para quienes residan en zonas más frías, como la Patagonia y el partido de Patagones, los montos también se ajustan: “2,8 SMVM sin discapacidad y hasta 4,2 SMVM con discapacidad”, detallaron.

Otra causa de exclusión está vinculada a la titularidad del servicio de gas. “Si el medidor está a nombre del solicitante, se considerará que el hogar tiene acceso a gas de red”, lo cual inhabilita la continuidad en el programa. Para evitarlo, será necesario solicitar la baja del servicio y actualizar los datos en ANSES.

Además, se detectarán automáticamente los casos en los que más de un integrante del grupo familiar reciba el subsidio, lo cual provocará la suspensión del beneficio hasta que se acredite el error. “También se dará de baja el beneficio cuando un hogar acumule tres cuotas sin cobrar de forma consecutiva”, señalaron desde el organismo, indicando que, en ese caso, deberá iniciarse nuevamente el trámite de inscripción.

Cómo conservar el subsidio del Programa Hogar en 2025

Para continuar recibiendo el subsidio del Programa Hogar, los beneficiarios deben cumplir con condiciones claras: no contar con servicio de gas por red, no estar incluidos en la Tarifa Social de Gas y tener ingresos dentro de los límites establecidos por ANSES. También deben residir en una vivienda donde el medidor no esté a su nombre, salvo que acrediten que no tienen servicio activo.

El Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible, auxilia a 2.103.708 beneficiarios. El tope de ingresos para acceder al subsidio será de 2 SMVM, con excepciones para discapacidad y zonas frías.

En el caso de los monotributistas, se aceptan categorías hasta la C, aunque para familias que viven en zonas frías o con integrantes con discapacidad, se contemplan también las categorías D y E. La información será verificada de forma automática por ANSES a través de cruces de datos con otros organismos del Estado.

Para iniciar o renovar la solicitud del subsidio, los interesados pueden hacerlo por internet desde la plataforma Mi ANSES, utilizando su Clave de la Seguridad Social. También está habilitado el correo electrónico [email protected] como vía de contacto. De forma presencial, se podrá gestionar con turno previo en las oficinas de ANSES o en los operativos móviles desplegados en distintos barrios. Las fechas y lugares de atención se actualizarán en el sitio oficial del organismo.