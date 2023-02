Programa Hogar: aseguran que faltarán garrafas si la Nación no les paga a las fraccionadoras

Las fraccionadoras de gas licuado en garrafas aseguran que hace más de 6 meses que el Estado Nacional mantiene deudas con estas y presentaron un recurso administrativo al Ministerio de Economía para que se regularice la situación. En Mendoza, destacan que, las pérdidas alcanzan $104,3 por unidad.

Así, desde la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), aseguran que los fondos que el Estado le adeuda al sector hacen insostenible el fraccionamiento para garrafas, que abastecen a 20 millones de argentinos.

Por qué se generó la deuda: los costos del sector

Para asegurar que los hogares de bajos recursos (que residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución) puedan acceder a precios diferenciales de garrafas, el gobierno dispuso, mediante el Programa Hogar, subsidiar a los consumidores, pero a los fraccionadores y al resto de la cadena industrial, se los compensa con una Asistencia Económica Transitoria (AET), establecida por la Resolución N° 809. Pero esto último no se cumple desde hace meses y hay empresas que desde abril de 2022 no perciben esos fondos.

De esta manera, la CEGLA calcula que, en promedio ponderado nacional, se produce con una pérdida operativa estimada por garrafa de $156,40.

Es que mientras que en Zona I (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santa Fe), las pérdidas alcanzan $104,30 por unidad; el costo producción es aún mayor en las regiones de NEA y NOA (ZONA II), donde las pérdidas superan el doble, llegando a $234,6 por garrafa, sobre todo, por el costo del transporte, y más aún en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (ZONA III).

“Los precios de referencia, que define la Secretaría de Energía de la Nación, sólo alcanzan para cubrir aproximadamente entre el 55 y el 70 % de los costos operativos promedio de la actividad, según las zonas de comercialización dentro del país”, sostuvo Pedro Cascales, presidente de CEGLA y agregó: “La fijación de precios, que impiden a los fraccionadores cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable, constituyen una reglamentación irrazonable que no tiene en cuenta los derechos constitucionales de trabajar y ejercer una industria lícita”.

El costo de producción de una garrafa

Si se tiene en cuenta que en la estructura de costos influye el valor del gas licuado, impuestos, costos de mano de obra, mantenimiento, rehabilitación de envases, canjes y transporte primario, el costo ponderado total de producción sería de $883,6, mientras que el precio de referencia dispuesto por la Secretaría de Energía para la venta es de $606 y $121,2 de Asistencia Económica Transitoria (AET), que se está incumpliendo, pero aún así da una pérdida estimada de $156,4 por unidad.

Por eso, la cámara que nuclea a 17 pymes (representando al 70% del mercado nacional), que dan trabajo a 9 mil personas y que fraccionan GLP butano en garrafas para 18 millones de consumidores, previendo un inminente quiebre del abastecimiento, fundamentalmente en las zonas más alejadas del país, presentaron un nuevo reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, para evitar que el sector colapse y se ponga en riesgo la distribución.

Garrafas. (Archivo/José Hernández)

Subsidio al consumidor: garrafas por $606

El beneficio que entrega Anses para los hogares en condiciones de vulnerabilidad que no tienen acceso a la red natural de gas, aumenta constantemente, junto con el precio del gas y la inflación en general y desde diciembre sus beneficiarios recibien $606. El precio es fijado por la Secretaría de Energía que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kg.

Este beneficio se suma a otros como la Tarjeta Alimentar, el plus por conectividad que reciben los titulares del Progresar o el Complemento Leche para los beneficiarios de la AUH, todos ellos, destinados a cubrir las necesidades más básicas de cada beneficiario de Anses.

¿A quién está dirigido el Programa Hogar?:

A aquellas personas que no tienen servicio de gas natural en el hogar y cuyos ingresos mensuales sean de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles (SMVyM). Con la actualización del SMVyM este requisito clave se reduce ahora a quienes cuentencon un total de ingresos familiares menores a $ 139.000 (al mes de marzo).

A quienes convivan con un familiar discapacitado y sus ingresos mensuales sean de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles.

A los habitantes de la Patagonia con ingresos mensuales de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o con un familiar discapacitado con ingresos de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles.

Podés solicitar el Programa Hogar para acceder a garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos de capacidad si cumplís con los siguientes requisitos:

No contar con un servicio de gas natural a nombre de ningún integrante del grupo familiar y tener ingresos mensuales de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles.

En hogares donde convive un familiar discapacitado con CUD vigente los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles.

En hogares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Partido de Patagones, los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o si convive un familiar discapacitado, ingresos de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles.

Si sos representante de una Entidad de Bien Público podés consultar cómo acceder al Programa Hogar ingresando acá. Si vivís en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Partido Patagones, La Puna y Malargüe, podés solicitar garrafas adicionales.

Paso a paso:

Accedé con tu Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento En el menú, seleccioná Programas y Beneficios > Solicitar Tarifa Social. No te olvides de verificar que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados. Elegí la opción Programa Hogar y seguí los pasos. Una vez finalizada la solicitud, descargá el comprobante. Nos vamos a poner en contacto con vos para informarte el estado de tu trámite.

Te recordamos que podés realizar reclamos por períodos impagos, agregar un apoderado o cambiar la boca de pago a través de la Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si vivís en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y tenés que hacer cambio de domicilio, deberás acercarte a una oficina de ANSES con turno previo.

La cantidad de garrafas al año con subsidio varía según la zona y se puede leer en la siguiente tabla.