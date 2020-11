En noviembre se renovó el cupo mensual de u$s200, pero trabajadores que esperaban comprar dólares se encontraron que pese a tener ingresos comprobables, y no haber recibido nunca ningún beneficio social, no podían acceder al Mercado Único y Libre de Cambios, es decir, que no podían comprar divisas a través de home banking.

¿Por qué no pudieron comprar dólares?

El motivo que más está causando problemas para los ahorristas tiene que ver con la refinanciación de la tarjeta de crédito.

En abril el Banco Central dispuso que los saldos que quedaran impagos serían refinanciados automáticamente con tres meses de gracia a una tasa del 40%, y se pagarían en 9 cuotas fijas. Quienes entraron en la refinanciación, incluso sin saberlo (quizás se demoraron algunos días en el pago, y no notaron que los saldos se habían trasladado), quedaron fuera de la compra de divisas, a no ser que paguen de forma anticipada todo lo que pudiera haber sido refinanciado.

Otra de las razones, es la compra de títulos. Quienes acceden al contado con liqui o al “dólar bolsa”, deben aguardar 90 días para poder comprar dólares, y luego deberán aguardar otros 90 días para comprar acciones o bonos. De manera que operar en el mercado financiero, o comprar dólares para atesoramiento terminan siendo opciones incompatibles.

Comprar con la tarjeta de crédito más de u$s200 agota el cupo para los meses siguientes, hasta que se haya absorbido el total de la compra. Es decir que si un mes se realizaron compras por u$s200, no se podrá comprar dólar ahorro por ese mes únicamente, pero si se gastaron u$s300, al mes siguiente se podrán comprar sólo u$s100.

No hay límites para las compras en el extranjero, pero el cupo para atesoramiento se pasa a los meses siguientes, hasta que se cubre la totalidad de lo gastado.

Quiénes no pueden comprar dólares

El Banco Central aclaró que los empleados en relación de dependencia a quienes se les haya pagado parte de su sueldo dentro del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), no podrán acceder al mercado único y libre de cambios (dólar ahorro, o vía homebanking), de igual manera que no podrán hacerlo los beneficiarios de planes sociales.

También se excluye de la compra a quienes refinanciaron tarjetas de crédito, a los monotributistas que accedieron a préstamos a tasa 0%, y a las personas con créditos UVA para quienes se congeló la cuota durante la pandemia; quienes realizaron compras con tarjetas de crédito, y que tienen saldos refinanciados por el Banco Central, quedan fuera de la compra de divisas.

Los coleros digitales, es decir, personas que el Banco Central detectó que compraban dólares sin tener ingresos, o que era evidente que prestaban sus cuentas a otras personas; y las personas sin ingresos estables, tampoco podrán acceder a la compra de moneda extranjera.

El Banco Central también restringió la compra a los funcionarios públicos: “Se bloquearán los CUIT para la compra para atesoramiento de divisas de los funcionarios del máximo nivel de la administración pública nacional hasta el rango de subsecretarios o equivalentes, de legisladores nacionales (diputados y senadores), y los directores de bancos públicos incluidos los del BCRA”.

El universo de quienes sí pueden comprar dólares se reduce a los empleados públicos, y los trabajadores del sector privado que no hayan recibido el ATP, a monotributistas que no hayan solicitado créditos a Tasa Cero, y a los jubilados con ingresos suficientes para comprar divisas (sin créditos refinanciados).