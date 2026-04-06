Por el crecimiento de los delivey, hubo récord de venta de motos: los modelos más vendidos

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en marzo de 2026 se patentaron 79.115 motos. Esto representó un incremento interanual de las ventas del 54,8% frente a las 51.117 unidades registradas en el mismo mes del año pasado.

Con estos resultados, el acumulado del primer trimestre del año alcanzó las 218.772 unidades patentadas, cifra que implicó un crecimiento del 44,4% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 151.456 vehículos. Uno de los principales motivos, tuvo que ver con el incremento de personas que trabaja para las aplicaciones de delivery.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que marzo se convirtió en el mes con mayor nivel de patentamientos de motovehículos del que se tiene registro debido a que superó ampliamente las marcas anteriores. Señaló, además, que para encontrar un período comparable —aunque con menos de 75.000 unidades— es necesario remontarse a 2017.

El referente de las concesionarias también explicó que el crecimiento del sector estuvo impulsado, en gran medida, por el ingreso de nuevos usuarios al mercado de la movilidad. "Evidentemente mucha gente sigue ingresando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículo, en muchos casos para trabajar de forma autónoma, lo que explica que las de menor cilindrada ocupan una porción cada vez mayor en el mercado total!", comentó Beato.

Agregó que esperan que los demás segmentos también puedan crecer y de esta forma dinamizar una oferta más equilibrada de marcas y modelos. En ese sentido, indicó que las unidades de menor cilindrada continúan ganando participación dentro del total del mercado.

Modelos de motos más vendidos En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a febrero en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 14.754 unidades, seguida ahora por Motomel, con 9.776, que recuperó ese puesto dejando tercera a Gilera con 9.331. Keller, en enero fuera del top five, continua cuarta, con 8.458 unidades, y la otra novedad es el ascenso de Corven a la quinta posición, con 7.081, desplazando a Zanella fuera del top five. En el modelo más patentado hay una sola modificación con respecto a febrero, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, continua en el primer puesto con 7.533, seguida ahora por la Keller KN 110-8, con 7.266, que subió un escalón superando a la Gilera Smash, con 6.705, ahora tercera. Al igual que en febrero, continua cuarta a la Motomel B110 con 5.269 unidades y la Corven Energy 110 by Corven, con 4.272 unidades se mantuvo en el quinto puesto.