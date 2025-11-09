9 de noviembre de 2025 - 15:36

Plazos fijos: el BCRA informó las tasas de los principales bancos

El informe del BCRA detalla cómo quedaron las tasas de plazos fijos de las principales entidades, a 30 días.

Cómo quedaron las tasas de plazos fijos de los principales bancos.

Cómo quedaron las tasas de plazos fijos de los principales bancos.

Foto:

TN
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publico los porcentajes de ganancia que ofrece cada entidad mediante un plazo fijo en pesos a 30 días. Se trata de un informe sobre los principales bancos.

Leé además

Los pronósticos del mercado para el dólar y la inflación a fines de 2025 

El mercado prevé un dólar más bajo y una leve aceleración de la inflación para lo que queda de 2025

Por Redacción Economía
De cuánto será la inflación de octubre 

La inflación de octubre se habría acelerado y consultoras la ubican entre 2,1% y 2,8%

Por Redacción Economía

Al respecto, la entidad señaló: “Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”.

Y aclaró que para utilizar el plazo fijo no se necesita “costo para las personas usuarias” y se realiza “sin papeleo ni otros trámites”.

Las tasas de interés de los principales bancos

En el caso de depósitos a 30 días, los bancos ofrecen distintas tasas que rondan entre el 24% y 33%, dependiendo la entidad.

  • Banco Nación: 33%
  • Banco Macro: 33%
  • Banco ICBC: 32,25%
  • Banco Credicoop: 29%
  • Banco Ciudad: 28%
  • Banco Santander: 27%
  • Banco Galicia: 27%
  • BBVA: 27%
  • Banco Provincia: 24%
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

esta confirmado el precio que tendra el dolar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

Está confirmado el precio que tendrá el dólar este lunes 10 de noviembre, cuando abran los bancos

Por Redacción Economía
El empresario Fernando Da Fré, reflexionó sobre la necesidad de infraestructura estratégica y las reformas que el país debe encarar.

Fernando Da Fré. "Si el país quiere crecer, hacen falta obras que tiene que hacer el Estado"

Por Soledad Gonzalez
reforma laboral: cuales son los principales puntos en debate

Reforma laboral: cuáles son los principales puntos en debate

Por Diana Chiani
ypf aumento su produccion y logro una ganancia de 1.357 millones en el tercer trimestre del ano

YPF aumentó su producción y logró una ganancia de 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Por Redacción Economía