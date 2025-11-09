Plazos fijos: el BCRA informó las tasas de los principales bancos

El informe del BCRA detalla cómo quedaron las tasas de plazos fijos de las principales entidades, a 30 días.

Cómo quedaron las tasas de plazos fijos de los principales bancos.

El viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publico los porcentajes de ganancia que ofrece cada entidad mediante un plazo fijo en pesos a 30 días. Se trata de un informe sobre los principales bancos.

Al respecto, la entidad señaló: “Esta tabla está conformada por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también aquellos bancos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”.

Y aclaró que para utilizar el plazo fijo no se necesita “costo para las personas usuarias” y se realiza “sin papeleo ni otros trámites”.

Las tasas de interés de los principales bancos En el caso de depósitos a 30 días, los bancos ofrecen distintas tasas que rondan entre el 24% y 33%, dependiendo la entidad.