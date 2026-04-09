9 de abril de 2026 - 10:30

Paritaria UOCRA con homologación: cuánto cobra un obrero de la construcción en abril y mayo

Con la paritaria UOCRA homologada, se actualizan salarios, adicionales y aportes. Cuáles son los nuevos valores que cobran los trabajadores en abril y mayo.

La homologación oficial activa los nuevos salarios y sumas no remunerativas para la construcción.

La homologación oficial activa los nuevos salarios y sumas no remunerativas para la construcción.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La paritaria de la UOCRA fue oficialmente homologada por el Gobierno y establece nuevos aumentos salariales, sumas no remunerativas y actualizaciones en las escalas del sector. El acuerdo impacta directamente en los ingresos de los trabajadores de la construcción, con incrementos definidos para los próximos meses.

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Con la homologación ya vigente, surge la duda de cuánto cobra un obrero de la construcción actualmente. Los valores informados corresponden a lo que se paga en cada mes, por lo que los montos de abril y mayo son los que reflejan los ingresos actualizados.

Cuánto cobra un obrero de la construcción tras la paritaria UOCRA homologada

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano confirmó que el instrumento homologado se enmarca en los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y N° 577/10, y contempla la fijación de nuevos valores salariales, sumas de carácter no remunerativo, escalas actualizadas y cláusulas de absorción.

Además, se precisó que una vez registrada la homologación, los incrementos salariales y demás condiciones acordadas adquieren plena vigencia legal, lo que hace obligatoria su aplicación en todo el sector.

Construcción obra privada
Los valores de la paritaria var&iacute;an seg&uacute;n la categor&iacute;a y se liquidan por jornal m&aacute;s adicionales mensuales.

Los valores de la paritaria varían según la categoría y se liquidan por jornal más adicionales mensuales.

Salarios básicos por día (Zona A)

Los valores son por jornal (día trabajado):

  • Oficial especializado:
    • Abril: $6.011
    • Mayo: $6.119
  • Oficial:
    • Abril: $5.142
    • Mayo: $5.235
  • Medio oficial:
    • Abril: $4.752
    • Mayo: $4.837
  • Ayudante:
    • Abril: $4.374
    • Mayo: $4.452
  • Sereno:
    • Abril: $7.945
    • Mayo: $8.088

Sumas no remunerativas mensuales (Zona A)

Se abonan todos los meses y se suman al ingreso:

  • Sereno / Ayudante:
    • Abril: $78.400
    • Mayo: $98.500
  • Medio oficial:
    • Abril: $83.500
    • Mayo: $104.900
  • Oficial:
    • Abril: $91.000
    • Mayo: $114.400
  • Oficial especializado:
    • Abril: $99.800
    • Mayo: $125.400

En paralelo, el acuerdo fijó aumentos acumulativos del 1,9% en abril y 1,8% en mayo, aplicados sobre los salarios básicos. El ingreso final depende de los días trabajados en el mes más estas sumas adicionales.

SALARIO2

Qué otros cambios da la paritaria de la UOCRA y cuándo se vuelve a negociar

El acuerdo también incluye aportes y contribuciones. Se establece un aporte extraordinario del 2% mensual sobre los salarios, destinado a acción sindical y gestión de convenios, que no se aplica a los afiliados a la UOCRA.

Además, las empresas deben abonar una contribución de $6.000 por trabajador durante abril y mayo de 2026, con destino a acciones asistenciales.

La paritaria tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, pero habrá una instancia nueva el 20 de abril, cuando la Comisión Especial de Seguimiento se reúna para definir los ajustes desde junio. Allí se evaluará la continuidad de las sumas no remunerativas y posibles nuevos aumentos.

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