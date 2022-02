Para Mendoza, YPF paga el 33% de lo que debería en concepto de regalías

El Gobierno de Mendoza acudió ayer a la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) para cuestionar la fórmula de cálculo que utiliza YPF para fijar el valor del crudo y, a partir de este, pagar regalías e impuestos provinciales. Para el Estado, el precio de referencia fijado en 2021 fue demasiado bajo, lo que llevó a que la Provincia recibiera solo el 33% de lo que le correspondía (unos U$S 58 millones menos).

A diferencia de lo que sucede en otras provincias petroleras, en las que hay competencia entre empresas y el precio del crudo se fija en el mercado, en Mendoza el 95% del petróleo que se obtiene va a la refinería de Luján e YPF extrae alrededor del 70% del total. Por esta razón, la compañía estatal utiliza una fórmula para establecer el valor del producto, a partir del cual paga regalías e impuestos provinciales.

El ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Vaquié, comentó que hasta ahora siempre había habido acuerdo con la empresa con respecto a la fórmula que viene a suplir esta ausencia de un mercado que fije el precio y que desde la Subdirección de Regalías de ATM se podía controlar que se cumpliese con ese cálculo. Sin embargo, cuando, en octubre de 2017, se volvieron a liberar los precios –luego de que estuvieron regulados- no les resultó posible verificar la modalidad de cómputo.

Vaquié sostuvo que la fórmula que hoy utiliza YPF es compleja, tiene algunos componentes subjetivos que se modifican sin un parámetro claro, y que la provincia no puede auditarla. Además, señaló que entienden que el precio que la empresa fija es bajo, por lo que estaría pagando, en concepto de regalías e impuestos, un 33% de lo que debería, lo que implica que la provincia perdió, en los últimos 12 meses, U$S 58 millones.

El director de Hidrocarburos de la provincia, Estanislao Schilardi Puga, indicó que el precio internacional del Brent roza hoy los U$S 100 el barril, y que si bien se reconoce que no se puede pagar al valor que cotiza en Londres, tampoco corresponde pagar la mitad (YPF estaría en los U$S 53 a U$S 54 el barril).

Por otra parte, si bien esta determinación del valor es para el crudo que la petrolera se “auto-compra”, lo que se conoce como precio de transferencia, debido a que las proveedoras mendocinas son pequeñas y casi todos los ductos van hacia la refinería –lo que les complica vender el petróleo a otra empresa-, YPF utiliza el mismo valor para comprarles a ellas.

El ministro explicó que han estado analizando estas discrepancias junto con el Ministerio de Hacienda y con ATM, y, luego de no poder llegar a un acuerdo con la empresa, decidieron hacer una presentación ante la Ofephi, ya que, en julio del año pasado, el gobernador Rodolfo Suárez firmó un convenio con el presidente de la petrolera estatal, Pablo González, en el que acordaron que este tipo de diferencias se debían resolver en ese ámbito.

Además, enviaron la información a las provincias productoras de hidrocarburos y las empresas operadoras, para que las dos partes puedan dar su opinión en la próxima reunión mensual de la Ofephi. Vaquié adelantó que también remitieron el expediente a Asesoría Letrada y a Fiscalía de Estado de modo que, si el organismo no responde dentro de un plazo “prudencial” –que sostuvo deberá definir el gobernador- evalúen cuáles serían los próximos pasos a seguir.

Vaquié planteó que, si bien otras provincias han reclamado por el precio que paga YPF, como tienen más de una refinería y varias empresas que compran y venden, sólo en Mendoza, donde esto no ocurre, el mercado se distorsiona de modo tan fuerte, por la posición dominante de la empresa estatal. Esto provoca, sumó, que, cuando ha habido libre competencia, se ha pagado menos por el crudo medanito mendocino, que por el de la misma calidad proveniente de otras localidades.

Desde la empresa manifestaron que “cualquier discusión referida al establecimiento del precio del crudo (operaciones DUPI) entre Mendoza e YPF debe llevarse a cabo en el marco de la Ofephi, ya que así lo acordaron ambas partes en la carta de intención firmada en julio del año pasado, en la cual quedó expresado que las discusiones respecto de este tema deben darse dentro de la comisión específica, conformada en la mencionada organización de provincias petroleras”.

A mediados del año pasado, el presidente de la petrolera estatal, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, visitaron la provincia y firmaron un acta acuerdo con el gobernador Rodolfo Suárez, que incluyó el compromiso por parte de la empresa de desarrollar inversiones en Mendoza por más de U$S 500 millones y, por parte de la provincia, de resignar parte del cobro de regalías a modo de incentivo.

También, se dejó asentada la resolución de algunas diferencias, como el aporte del fondo escolar por Chachahuén y el precio del crudo. Este último punto, confiaron desde la empresa, complicó y hasta puso en riesgo la firma del acuerdo, pero finalmente se resolvió que, en caso de discrepancias, se acudiría a una comisión específica de la Ofephi “para el cálculo, liquidación y pago de regalías y cánones correspondientes a la producción de la provincia con destino a ulteriores procesos de industrialización (DUPI)”. Por otra parte, resaltaron que, en el marco de esta discusión, vinieron a la provincia equipos técnicos de YPF para explicarle al gobierno provincial cómo se calcula el precio del crudo.

Martín Kerchner, representante de Mendoza en el directorio de la empresa estatal, expresó que se trata de un planteo técnico que ha hecho la provincia y que en el convenio estaba previsto que, de no haber acuerdo en el establecimiento del precio, se debía acudir a la Ofephi.