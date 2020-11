Aunque por estos días circularon noticias que informaban que Palmares podría convertirse en un nuevo distrito en Godoy Cruz, lo cierto es que desde la firma comentaron que no se ha hecho una presentación oficial en este sentido y desde la comuna manifestaron que tampoco han recibido una solicitud. La información de que el nombre del centro comercial y de los desarrollos inmobiliarios podría ser el de un distrito departamental se difundió en coincidencia con el 25° aniversario de Palmares Open Mall.

Desde el centro comercial expresaron que “no hay ningún tipo de gestión oficial. Es solo en base a la magnitud que ha tomado el emprendimiento en desarrollos propios y como referencia geográfica que se habla de eso”.

Por otra parte, desde la Municipalidad de Godoy Cruz señalaron no han recibido ningún pedido formal de nadie al respecto y no es una evaluación que esté haciendo el municipio. Y agregaron que tampoco han contemplado la posibilidad de crear un distrito a partir de un barrio, aunque informaron que sí están trabajando para unificar ciertas denominaciones, porque algunos distritos geográficos no coinciden con los electorales.

Palmares Open Mall, desarrollado por el Grupo Presidente, está integrado con un barrio cerrado. Ocupa una superficie de 92 mil metros cuadrados y sigue en expansión. Además de los locales comerciales y oficinas, fue el primero en la provincia en contar con un centro médico, con vacunatorio y servicio de diagnóstico por imágenes.

Estas características, que apuntan a ser una pequeña ciudad dentro de Godoy Cruz, son las que parecen haber motivado la propuesta de que Palmares deje de ser parte del distrito Gobernador Benegas para darle ese nombre a uno nuevo, más acotado. Resta esperar si esto se convierte en un pedido formal y qué se resuelve en la comuna en ese caso.