Milei decidió subir 100% los fondos para la Tarjeta Alimentar

El Gobierno ha duplicado los fondos para la Tarjeta Alimentar, el principal programa social financiado por el Estado, que ahora contará con un presupuesto cercano a los dos billones de pesos, equivalentes a $5.300 millones por día. Según los datos obtenidos por Clarín del sitio oficial Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, se ha producido un aumento significativo de recursos para el programa gestionado por el Ministerio de Capital Humano, beneficiando a 2,3 millones de personas.

La reasignación de la partida de Políticas Alimentarias se realizó recientemente, tras las fuertes críticas de la Iglesia a la clase política por el incremento de la pobreza durante el último Tedeum en la Catedral de Buenos Aires. “A muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie”, fue el mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva en la ceremonia del 9 de Julio, presenciada en primera fila por Javier Milei. Pareció ser un mensaje directo al presidente.

El aumento del 100% en los fondos del programa eleva el presupuesto total a $1.945.000.000.000, casi dos billones de pesos, una cifra que supera cualquier aumento previsto por la inflación en los últimos meses. Tras comenzar el año con una previsión de $875.000 millones, ante la inminente agotamiento de esos recursos, se adjudicaron $52.000 millones adicionales en abril y otros $65.000 millones en junio, elevando los fondos a $992.000 millones.

Con la actualización de los montos que reciben las beneficiarias según tengan uno, dos o tres hijos, el mes pasado, el renovado presupuesto se volvió a consumir rápidamente. Por ello, se esperaba que al inicio del segundo semestre se ajustaran los fondos nuevamente, aunque no en la medida en que se ha hecho, duplicando la cantidad de dinero asignado al programa.

Si no se realizan nuevos desembolsos durante el año, el gasto en subsidios para la Tarjeta Alimentar será de $5.314 millones por día. Analizando los datos, con 2,3 millones de personas beneficiadas, el gasto por beneficiario representa $845.652 por año. El aumento masivo de recursos también implica una actualización de los montos: actualmente, una persona con un hijo cobra $52.520 por mes; con dos hijos, $81.936 por mes; y con tres o más hijos, $108.062 por mes.

Hasta el 11 de julio de este año, se han destinado $904.693 millones a Políticas Alimentarias. Si se calcula el gasto en los 194 días transcurridos del año, se estarían destinando $4.663 millones cada 24 horas al programa. Con la nueva previsión, esta cifra se elevaría a más de $5.300 millones por día.

El mecanismo de reasignar partidas presupuestarias vinculadas a planes sociales fue una constante durante el kirchnerismo en los cuatro años de gestión de Alberto Fernández, especialmente en 2021 y 2023. En ese entonces, se habló de Plan Platita, en relación a los envíos millonarios a esos programas con fines electorales. Ahora Milei utiliza el mismo recurso, para paliar lo que se percibe como una pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables durante el primer semestre.

Un presupuesto fortalecido por decisión de Milei

La decisión de reforzar la Tarjeta Alimentar en detrimento del Potenciar Trabajo fue tomada por Pettovello apenas asumió. La previsión oficial de fondos para el programa, con el tiempo, pasó a ser de más de $ 1,5 billones anuales, pero el recálculo la llevó finalmente a $ 2 billones. Milei siempre dijo que la única billetera abierta, en tiempos de ajuste, era la de la ministra de Capital Humano.

Políticas Alimentarias depende desde junio de Yanina Nano Lembo, la funcionaria que reemplazó a Pablo de la Torre en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, eyectado por Pettovello en medio de denuncias después de que se conocieran contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos, que van desde $ 600.000 a $ 1.300.000, y que se habrían cerrado durante su gestión.

El programa alimentario pasó a ser desde la asunción de Javier Milei y con la ministra Sandra Pettovello a cargo el plan social con más fondos del Estado, superando ampliamente al ex Potenciar Trabajo, que fue dividido en dos áreas, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, que suman 1,13 billones de pesos de presupuesto pero contabilizando los fondos de ambas. Además, el nivel de ejecución viene siendo muy inferior en relación a la Tarjeta Alimentar: las dos partidas recibieron $ 643.529 millones.

El ex Potenciar Trabajo genera divisiones dentro de las organizaciones sociales por cómo se desdobló el programa. Desde su asunción, Milei mantuvo el congelamiento sobre el universo de beneficiarios que Alberto Fernández ordenó al final de su mandato, después de duplicar a los beneficiarios de los planes que dependían de Desarrollo Social. Los 200.000 ex beneficiarios del Potenciar que no pasaron a Trabajo quedaron dentro la secretaría de Niñez y Familia en el Programa de Acompañamiento Social (PAS).