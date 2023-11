Matías Olivero Vila: “Si en el ticket pusieran los impuestos, sería el más largo y pesado del mundo

La ONG Lógica lanzó una campaña en lo inmediato que tiene como destinatarios a los candidatos que se disputarán la presidencia el próximo 19 de noviembre, para que fijen posición y compromiso en temas clave como son el gasto público, impuestos e inflación.

Desde Lógica sostienen que estamos padeciendo los efectos de un gasto público que casi se ha duplicado en las últimas dos décadas, ronda entre el 42% y 47% del PBI en los últimos 5 años (Invecq). Además se viene financiando con los impuestos más altos del mundo (Banco Mundial y UIA), tenemos la tercera inflación más elevada (FMI) y el décimo riesgo país más alto para su deuda pública (JP Morgan).

Argentina junto a Venezuela son los dos únicos países que califican en el top 10 en los tres rankings.

Matías Olivero Vila, preside la ONG Lógica, asegura que el objetivo final, es que la gente tome conciencia de la cantidad de impuestos y el costo de esos tributos, que se abona cada vez que una persona compra una bebida, un par de zapatillas o carga combustible. Así se involucraría más y exigiría menos tribunos y moderación en el gasto público.

¿Qué pretenden de los candidatos?

Desde lógica nos ocupamos de generar conciencia fiscal en toda la sociedad en lo que llamamos nosotros el trípode fiscal que es gasto público y las dos formas principales de financiarlo que son los impuestos y la inflación.

Por eso que las preguntas se refieren principalmente a esos tres ámbitos, porque además entendemos que la situación que estamos viviendo, de crisis económica profunda, tiene una raíz en lo fiscal y de estos temas no se habla tanto, comparado con otros temas a los que se le dedican mucho más tiempo, no siendo tan importantes para la Argentina

Tenemos los impuestos más altos del mundo, la tercera inflación más alta del mundo, un gasto público duplicado y sin embargo de estos temas se habla poco, no decimos que no se habla nada, pero si relativamente muy poco, entonces lo que estamos proponiendo es que en lo que será el último debate presidencial se hablen de esos temas. Y si no es en el debate presidencial, por la razón que sea, bueno que de alguna manera sí se hable en las notas periodísticas o en las entrevistas que le hagan a los candidatos en estos últimos días de campaña.

¿Tenemos tantos impuestos como se dice?

Según el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) tenemos 148 impuestos y todo hace pensar que podemos llegar a estar entre los que más impuestos tenemos, pero lo que es relevante es el peso de esos impuestos, porque es peor tener un impuesto que pese un kilo a tener 148 impuestos que pesen un gramo. Entonces lo importante es la presión fiscal en el sector formal o en blanco de la economía y ahí es donde la Argentina rompe el termómetro y aparecemos últimos en el ranking del Banco Mundial de depresión fiscal.

No hay un ranking de cantidad de impuestos pero tener 148 da la sensación de que es mucho y puede ser que estemos entre los países con más cantidad de tributos, pero sin duda, la Argentina ha roto el termómetro en lo que es el ranking de presión fiscal en el sector formal o en blanco de la economía.

¿La gente quiere saber sobre cuestiones impositivas?

Lo que nosotros entendemos es que esta situación de crisis profunda fiscal que nosotros solemos llamar tragedia fiscal que estamos viviendo tiene una explicación y para nosotros es que la causa es la falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, desde la base de la pirámide que es la ciudadanía, hasta toda la clase política.

Pero esa falta de culturas fiscal, tiene una explicación y es que tenemos un régimen que oculta sistemáticamente los impuestos a la ciudadanía de dos maneras, la primera y directa es el artículo 39 de la Ley de IVA que prohíbe exponer el IVA al consumidor final.

Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica.

Esto es una norma (sancionada en 1973) totalmente atípica, vergonzosa en algún aspecto y vergonzante en el sentido de que no existe en otros países y llevamos 50 años con esta prohibición.

La segunda forma, la más directa y más brutal es escondiendo detrás del vendedor los impuestos como por ejemplo Ingreso Brutos, tassa municipales y otros tantos. Los impuestos se esconden detrás del árbol del vendedor y que el consumidor no tiene ni la menor idea de que está afrontando, ni la menor idea que se lo están trasladando.

Entonces de esas dos maneras, al ciudadano le quitaron la conciencia fiscal y, como te quitan la conciencia fiscal, no nos involucramos y no exigimos, tener impuestos lógicos ni tener un gasto lógico.

En el tema de energía como en el tema servicios financieros, son los únicos en donde el IVA y otros impuestos se discriminan, en todos los demás (rubros) está prohibido por el artículo 39, incluso está sancionado por la AFIP que se expongan los impuestos en los tickets de consumo.

¿Si la gente viera la cantidad de impuestos que se paga y los montos, enfrenaría a la clase política de otra forma?

Te lo digo al revés, si nosotros hubiésemos tenido este sistema en los tickets de consumo donde se pusieran todos los impuestos que están en la cadena de producción en el ticket de consumo y hubiesen mostrado como el IVA pasó del 13% el 16%, y así hasta llegar al 21%, más el aumento en Ingresos Brutos etcétera, nunca jamás hubiésemos llegado a tener los impuestos más alto del mundo, porque antes los argentinos nos hubiésemos opuestos a tener el ticket más largo y pesado del mundo.

Seríamos los primeros en consumo de papel

Exactamente, tendríamos el ticket más largo del mundo. Pero esto que estamos proponiendo no es algo que se nos ocurrió a nosotros ni estamos tomando un sistema de países escandinavos o de Estados Unidos, que tienen mucha cultura fiscal, estamos inspirándonos directamente en el sistema que tiene Brasil, un modelo exitoso donde se le puso fin a la locura de sancionar más impuestos.

Brasil en 2012 implementó este sistema de exponer todos los impuestos en el ticket, son hasta 8 impuestos los que se consideran para su exposición, y los exponen en impuestos nacionales tanto, impuestos provinciales tanto, impuestos municipales tanto, total tanto, en porcentaje y en importe.

Eso generó en el ciudadano brasileño una conciencia fiscal y te estoy hablando que el 40% son impuestos, es decir de 100 reales 40 son impuestos.

¿Ahí tomaron verdadera dimensión de que en realidad los fondos del Estado son los que aporta la comunidad?

Fue una forma de decirle a la población qué lo que venían diciendo, que le aplicaban impuestos a las grandes empresas para distribuirlos entre los 200 millones de brasileños, no era así, en realidad todos esos impuestos terminan en la punta de la góndola, siendo afrontados por los 200 millones de brasileños.

Bueno, eso mismo es lo que nosotros queremos y queremos que se expidan si van a promover o no, esta transferencia fiscal. En diciembre cumple 50 años ese artículo 39 de la Ley de IVA, sería una excelente oportunidad para ponerle fin a ese artículo tan nocivo que nos ha quitado la conciencia fiscal.

Las preguntas a los candidatos

Debido al gravoso impacto de lo fiscal en la vida cotidiana de los argentinos, para Lógica resulta clave que los candidatos presidenciales, de cara a la próxima elección, fijen posición frente al conjunto de la ciudadanía sobre aspectos centrales referidos al gasto público, impuestos e inflación.

La entidad realizó un llamado público para que los candidatos Javier Milei y Sergio Massa, fijen su posición y compromiso sobre tres ejes fundamentales.

En relación al gasto público, se les pregunta a qué nivel se comprometen a llevarlo a los 2 y 4 años de su mandato y cuáles son los 5 principales rubros en los que se centrarán sus principales medidas.

Sobre los impuestos, se les pregunta si se comprometen a no sancionar nuevos impuestos ni aumentar sino bajar los existentes. Tomando en cuenta que la presión fiscal en el sector formal se estima en 50,7% (UIA), se les pregunta a cuánto se comprometen a llevarla a los 2 y 4 años de su mandato. Y también qué herramientas van a utilizar para luchar contra la informalidad que, según distintas estimaciones, supera el 40%.

En cuanto a la inflación anual se les pregunta en cuánto tiempo se comprometen a llevarla a un dígito y a eliminarla.

Por último, se les pregunta si se comprometen a emitir una norma de transparencia fiscal al consumidor que visibilice el IVA y otros impuestos nacionales y locales aplicables a sus compras. Entrando en el último tramo de la campaña y a días del próximo debate presidencial, las respuestas a estas preguntas realizadas de forma abierta son un instrumento de gran valor para decidir el voto.

Lógica está en las redes como @paisconlogica y su página web es www.logica.org.ar