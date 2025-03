Luz y riego: cómo impacta el aumento de estos servicios en la producción de Mendoza

Así, con impactos que el año pasado implicaron un fuerte reacomodamiento de costos , los distintos sectores ven en servicios que más utilizan una suerte de talón de Aquiles. Es que aunque la mayoría se ha incorporado al esquema de gastos general, son muchos los casos en los que deben ajustar por otras variables –más allá de buscar el ahorro- debido a la inflación a la baja y a la recesión todavía en danza. Argentina todavía está cara en dólares, la mayoría de los sectores no puede trasladar los aumentos de tarifas porque necesitan vender. La inflación prevista para este año estará en torno al 30%.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), explicó que en relación al boleto de Irrigación la decisión general de aumento se decide en asambleas del mismo modo que los gastos de inspección que tiene que ver con mantenimiento. Desde el punto de vista de Raúl Giordano, presidente de la Cámara de Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), observó que más allá de las cifras específicas de los aumentos, no se ve un traslado a obras de relevancia y casi todo se va en la diaria o en el pago de sueldos. “Al final, el esfuerzo o el sacrificio siempre lo hacen los privados y no se ve que en el sector estatal pase lo mismo”, observó Giordano en alusión al ajuste que la casta política no paga todavía.