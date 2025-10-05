5 de octubre de 2025 - 00:05

La minería cuyana vuelve a escena con una edición que marca un cambio: descargá el nuevo suplemento

La tercera edición de Cuyo Minero, realizada por Diario Los Andes y Diario de Cuyo, llega con una cobertura integral sobre el presente y futuro del sector.

Salarios. Los ingresos de los mendocinos en el rubro minería están por debajo del promedio nacional
Mujeres en la minería.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La minería, una de las actividades productivas que más transformaciones genera en la región cuyana, vuelve a ocupar el centro de la escena con la tercera edición de Cuyo Minero, una publicación conjunta de Diario Los Andes y Diario de Cuyo que reúne los principales avances, desafíos y oportunidades de un sector en plena reconfiguración.

Esta edición especial —publicada el domingo 5 de octubre de 2025— llega en la antesala de Argentina Mining Cuyo 2025, el encuentro que marcará el regreso del evento a Mendoza después de 17 años, con más de 2.000 asistentes, 44 conferencias y 150 stands de empresas e instituciones.

Otro de los ejes de la edición es el avance de la exploración minera, un reporte completo con lo que se espera de las campañas en San Juan y Mendoza.

Incluye una entrevista exclusiva al ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien habla de la necesidad de “pasar de las expectativas heredadas a la minería real”, y advierte que el desarrollo del cobre será gradual, pero sostenido, con foco en capacitación y empleo local.

Con columnas de especialistas, informes técnicos y análisis sobre sustentabilidad, Cuyo Minero se consolida como la voz editorial más completa sobre la minería cuyana. Refleja la construcción de un modelo productivo con licencia social, innovación y desarrollo local.

