La escasez de chips a nivel global y la falta stock de Okm más buscados afecta la entrega de autos en Mendoza

La suba del dólar blue en las últimas semanas volvió a reactivar el interés en los consumidores por dirigir sus ahorros en un bien capaz de resguardar el valor mejor que la moneda nacional; este es el caso de los 0km, que se compran a un valor dólar que está reservado sólo para el comercio exterior y, en consecuencia, resultan más económicos frente al blue, o a la divisa que se obtiene de operar en la bolsa.

No obstante, más allá de la demanda, tanto fábricas como concesionarias reconocen que se enfrentan a un problema de stock, la demanda está, pero “hay lista de espera para cumplir con los pedidos”, y especialmente de los autos más codiciados por los mendocinos. Por otro lado, la provincia no está ajena a un problema de alcance mundial: la falta de chips, que afecta los procesos de fabricación incluso de los automóviles que se producen en el país.

Así lo explicaron desde Chevrolet, y señalaron a Los Andes que “lamentablemente, es una situación generalizada de toda la industria por la escasez de chips, esto se debe al contexto Covid-19”.

El Chevrolet Cruze fue el más vendido de la marca en Mendoza durante julio Mundo Maipú

Al respecto, un estudio publicado por la aseguradora alemana Allianz, asegura que la escasez de materiales no tiene precedentes en la industria automotriz, sobre todo de semiconductores, y está generando un desajuste entre la oferta y la demanda en el sector automovilístico, que podría durar hasta el primer semestre de 2022.

Asimismo, las fábricas de Toyota en el país están funcionando, pero con “lista de espera”, con una alta demanda de vehículos, pero han dejado a los concesionarios sin más reservas hasta que se normalice la situación, y aunque la planta ubicada en Zárate (Buenos Aires), funciona a un ritmo de trabajo alto, a su máxima capacidad, la demanda supera las posibilidades de producción.

Allí se fabrican la Hilux, y la SW4, mientras que los problemas que existen para adquirir otras unidades como el Toyota Corolla o el Etios, tienen que ver con la alta demanda que tiene la fábrica en Brasil, en donde se producen, y eso se traslada a otras plazas que antes podían cubrir con mayor celeridad.

En este contexto, Carlos Martín, de Acara Mendoza sumó que la falta de autos se mantiene en todo el país, “debido a las dificultades de importación de autopartes y/o unidades”.

Por su parte, Sergio Montanaro, gerente General y Financiero de Yacopini, explicó que la situación se sostiene desde hace ya algunos meses, y “hay faltantes generales, especialmente entre los importados, pero también en las unidades de fabricación nacional”. Actualmente, en cambio, tienen mayor disponibilidad de vehículos como la Chevrolet Tracker; en Nissan, el Frontier, y en Volkswagen, la Amarok.

Finalmente, Montanaro señaló que, en materia de precios, todos los meses se registran subas del 4% o el 4,5%.

Lista de espera y autos baratos, en dólares

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante julio de 2021 ascendió a 32.338 unidades, lo que representa una suba del 6,1% interanual, ya que en julio de 2020 se habían registrado 30.490 unidades. De esta forma en los siete meses acumulados del año se patentaron 243.068 unidades, esto es un 32,2% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 183.889.

No obstante, el presidente de Acara, Ricardo Salomé comentó: “los números de julio reflejan que el mercado está con un sensible aumento de la demanda que no se ha podido satisfacer del todo ya que lo oferta está restringida por la escasez de vehículos. La situación nos parece importante mencionarla porque ya está impactando en las previsiones de cierre del año, hoy vemos un mercado cercano a los 400.000 vehículos”.

La Hilux se fabrica en Argentina, pero igualmente hay "lista de espera". gentileza

“De todas formas, vamos a una segunda mitad del año activa, la situación cambiaria de las últimas semanas ha hecho que la gente salga a comprar porque sabe que es un buen momento para adquirir un vehículo y aprovechar las oportunidades que se generan por la brecha existente. Más allá de estas cuestiones, nosotros seguimos trabajando desde la cadena de valor con las autoridades nacionales en medidas de fondo que le permitan tener mayor previsibilidad a un sector estratégico como el automotor en el cual le damos trabajo a más de 75.000 personas”, agregó.

Los vehículos más vendidos en Mendoza

El último Reporte de participación de Mercado de Acara da cuenta de que durante en los últimos siete meses de 227.896 unidades que se vendieron, 122.535 (54%) son de origen importado, y 105.361 (46%) nacionales. Esto muestra que este año se ha ampliado la participación en las ventas de los vehículos de fabricación nacional, ya que la proporción en 2020 había sido de 66% y 34%, en favor de los vehículos importados, y el año anterior, de 71% y 29%, respectivamente.

Al respecto, Ruben Beato, Secretario General de la institución señaló que es momento para fortalecer la producción, porque “en un momento donde los autos nacionales han tomado mayor protagonismo. Venimos insistiendo hace muchos años en la importancia de alcanzar estos niveles de participación local y ahora no podemos dejar pasar esta oportunidad”.

En el mismo reporte se explica la participación que ha tenido Mendoza en los últimos siete meses, con 8.184 vehículos patentados (3,6% del mercado), también con preferencia de los vehículos que se ensamblan en el país.

En Mendoza encabeza la lista de los más vendidos el Fiat Cronos, con 982 unidades en julio gentileza

En Mendoza encabeza la lista de los más vendidos el Fiat Cronos, con 982 unidades (precio de lista desde $1,793 millón -1.3 GSE Drive Pack 99cv-, sin contar gastos de representación, flete y patentamiento); seguido por la Toyota Hilux, con 832 unidades (desde $4,081 millones, modelo 4x4 CD DX 150cv), de la misma marca, el Etios, con 407 unidades ($1,582 millón, en su versión de 5 puertas, 105cV); y la Volkswagen Amarok, con 406 patentamientos (4x4, 2.0 Trendline, Confort & Function Hard Work, desde $4,365 millones).

Completan la lista el Peugeot 208, con 403 unidades vendidas, el Toyota Yaris con 362, el Gol Trend, también de Volkswagen, con 313 unidades, y la Ford Ranger, con 276 patentamientos.

Chevrolet también tuvo una buena participación en el mercado local con 203 unidades para el Cruze, 141 para la Tracker y 200 para el Onix. Mientras que el menos vendido de Toyota, dentro de la lista de los 12 más vendidos, fue el Corolla, también con 200 unidades, y para terminar el Renault Sandero, con 149 unidades, y el Fiat Toro, con 137, cerraron la nómina de los preferidos de los mendocinos en julio.

¿Qué pasa con los camiones?

Lo que contaron las automotrices también se extiende a la fabricación de camiones, en donde igualmente, se han notado demoras.

“Los tiempos de entrega dependen del grado de especificación de la unidad ya que no tenemos unidades estándar. Adicionalmente, en algunos casos puede haber demoras debido a que la capacidad de producción de nuestras fábricas está colmada, teniendo en cuenta las bajas temporarias por Covid-19 y la falta de provisión de algunos componentes, que hace que se produzcan atrasos en la producción”, informaron desde Scania Argentina.

Asimismo, explicaron que en su fábrica se trabaja con un sistema de producción modular que posibilita la fabricación de modelos específicos para cada cliente a partir de un mismo número de componentes. De esta manera, se facilita la configuración de un camión para que ofrezca la mayor eficiencia. El camión se fabrica a medida a partir de un número de módulos básicos que pueden combinarse en una variedad de formas para crear la solución de transporte óptima, ya sea para distribución de corta distancia dentro de la ciudad, de distribución de carga a largas distancias, aplicaciones mineras, petroleras, etc. Para ello Scania Argentina dispone de un departamento de desarrollo de ventas de modo de diseñar el camión que mejor se adapte a las necesidades del negocio.