La AFIP permitirá deducir los gastos en educación: ¿cuánto dinero puede recuperar un contribuyente?

Según el texto de la norma, a partir del periodo fiscal 2022, se podrán deducir los gastos en educación por los hijos de hasta 24 años que no tengan ingresos propios.

La entidad a cargo de Daniel Castagneto, incorporó “un artículo a continuación del artículo 204 del decreto reglamentario de la ley del tributo, en el que se definió el alcance que cabe conceder a la deducción de servicios y herramientas con fines educativos”. “El importe máximo a deducir por los conceptos señalados no podrá superar la suma correspondiente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del primer párrafo del artículo 30 de la citada ley del gravamen”.

Así, para que sean consideradas “cargas de familia”, debe tratarse de una inversión en educación destinada a personas (de hasta 24 años) que no tengan ingresos propios superiores a la ganancia mínima no imponible del año que corresponda. Es decir, que para 2022 los niños, adolescentes o jóvenes adultos en edad educativa no podrán haber recibido más de $252.564 (herencias o cualquier flujo habitual de ingresos) en 2022, ni $451.683 para el corriente año.

Al respecto, Mariano Ghirardotti, tributarista y socio del Estudio Ghirardotti & Ghirardotti, le explicó a Los Andes “este año, en junio o julio se va a liquidar recién 2022″. “Se trata de una deducción genérica por educación que no puede pasar del 40% del mínimo no imponible (para 2022 tienen un tope de $101.025,94)”, agregó.

El especialista señaló que quienes no pagan Ganancias están en torno a los 400 mil pesos de ingresos brutos mensuales, y “el gran pagador de impuestos en Argentina es el trabajador en relación de dependencia”. “El impuesto a las Ganancias grava muy rápido a ingresos bajos, con tasas altas, lo que hace que un gerente tenga un sueldo muy parecido al de un empleado de una escala más baja”, destacó.

Igualmente, Gisela Franceschina, a cargo del departamento de Impuestos de Ghirardotti & Ghirardotti, detalló las características de esta nueva deducción posible:

Será por los hijos de los contribuyentes que estén a su cargo, de hasta 24 años y cuando el hijo no tenga ingresos mayores al mínimo imponible, y que resida en el país.

Se podrán deducir gastos en educación y útiles que, para 2022 tienen un tope de $101.025,94 y para 2023, de $180.673,28. L a deducción no es por hijo, sino por lo que se pague por esos conceptos, en general.

Se podrán deducir los servicios educativos que sean parte del plan oficial. Esto significa que se puede deducir una clase de apoyo que refuerce la educación de un hijo, pero no una clase de inglés a parte de la oficial (esta por verse cómo se podrá marcar la diferencia entre uno y otro servicio).

Se pueden deducir todos los niveles: guarderías o jardines maternales, jardines, terciarios, universitarios y terciarios (cumpliendo los requisitos de edad, ingresos máximos y residencia en el país).

También son deducibles servicios de transporte y viáticos, siempre que los preste el mismo servicio educativo.

En cuanto a las herramientas, las deducciones posibles incluyen útiles escolares, uniformes y guardapolvos, no así, computadoras, tablets, y demás.

Ganancias: deducciones generales de AFIP

Por otro lado, Franceschina explicó que el organismo también aumentó lo que se puede deducir por seguros de vida a $42.921,24.

Además se pueden deducir Alquileres. “Hasta el 40% del alquiler de tu vivienda, siempre que ese monto no supere el mínimo no imponible detallado a continuación para cada período y que no seas titular de un inmueble en ningún porcentaje”, de acuerdo con AFIP y el mínimo no imponible en este caso, para el periodo 2022 es de $252.564,84 ($451.683,19/2023).

Las personas que tengan personal de casas particulares a su cargo pueden deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas, con los mismos límites que en el caso anterior.

Otra deducción posible tiene que ver con los “gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador”. De no estar estipulados por convenio, se podrá deducir hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible, siempre que se encuentren liquidados con el recibo o constancia provista por el empleador, con los mismos topes que pueden deducirse en gastos de educación y transporte ($101.025,94 para el periodo 2022).

"Lo importante es gastar inteligentemente, pedir facturas, porque para Ganancias se puede deducir cualquier gasto vinculado a mantener o conservar la renta gravada”, explicó Mariano Ghirardotti. (Nicolás Bravo)

Atención autónomos: “deben gastar inteligentemente”

De acuerdo con el tributarista Mariano Ghirardotti, es importante que los autónomos pidan siempre sus facturas. “Lo importante es gastar inteligentemente, pedir facturas, porque para Ganancias se puede deducir cualquier gasto vinculado a mantener o conservar la renta gravada”, explicó.

Esto significa que cuando un autónomo paga y no solicita la factura correspondiente “se pierde de la posibilidad de deducir del pago del impuesto”. Además, recomendó involucrarse en la contabilidad a la hora de la declaración para el pago de Ganancias: “cuidar que el contador haga todas las deducciones posibles”, cerró.