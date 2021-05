Hubo una fuerte caída en los envíos de vinos a granel

Durante el primer cuatrimestre de 2021, Argentina despachó al mercado internacional 111,3 millones de litros de vino, 23% menos que el mismo período del año anterior. Según detalla el anticipo a las exportaciones de abril, informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se comercializaron 33,7 millones de litros menos respecto del mismo período del año pasado. Dentro de esos valores, las operaciones del vino a granel cayeron en torno al 48%, mientras que las de mosto concentrado lo hicieron un 24,5%.

Al detenerse en la composición de los envíos, se observa que de los 111,3 millones de litros de vino exportados, 43,9 millones de litros corresponden a los vinos a granel, lo que representa una participación del 39,4% del total que se comercializó en el cuatrimestre. El año pasado, se habían enviado 85,7 millones de litros, con un 59% de participación en el total de la operación. La diferencia puede explicarse -en parte- porque una fracción del volumen fue comprada para destilarse y ser base para otras bebidas y alcoholes.

En el caso del granel, del total de litros exportados, 26,2 millones son varietales (un 7,8% más que en 2020) y 17,6 millones son sin mención de varietal (caída del 71,3%).

La lectura del mercado

El balance de los primeros cuatro meses del año fue negativo para las exportaciones de vino a granel, pero los números de abril permiten pensar en una posible recuperación. Según el INV, en el cuarto mes del año crecieron 10,6% los envíos, en comparación con abril del año pasado. Los referentes del mercado esperan que la tendencia se mantenga, con la incorporación de los vinos nuevos. En detalle, el mes pasado se enviaron 13,8 millones de litros a granel contra los 12,4 millones de 2020.

Desde el sector destacan que se está cumpliendo con la programación de embarques de las operaciones comprometidas el año pasado y que la demanda de los principales mercados de los vinos a granel mendocinos (China, Estados Unidos, Canadá, etc.) sigue firme. “Es positivo que estemos exportando un promedio de 8,5 millones de litros mensuales, sabiendo que, los primeros meses del año, las exportaciones son bajas. Claramente, los envíos crecerán hacia el segundo semestre, con la incorporación de los vinos nuevos que se están terminando”, destacó el empresario José Bartolucci, presidente de la Cámara de Exportadores de Vino a Granel.

Al analizar la demanda por tipo de vino, se observa que de los 43,8 millones de litros a granel comercializados en el exterior en los primeros cuatro meses de 2021, los varietales manifestaron un crecimiento del 7,8% en comparación interanual. En este segmento se observó un crecimiento del 20,4% de los vinos de color, pasando de 18,5 millones de litros del año pasado a los 22,2 millones actuales. En contrapartida, los blancos tuvieron una merma de 32,3%, cayendo de los 5,8 millones de 2020 a los 3,9 millones de este año. En el caso de los genéricos, en el acumulado de 2021, la demanda de los blancos cayó un 91% (a 1,5 millón de litros) y los de caldos de color, un 62,6% (a 16 millones).

“Se sigue manteniendo la tendencia de alta demanda. Siempre va a ser más importante el consumo del vino tinto. Cuando fue el operativo de venta de vinos genéricos a España, crecieron los volúmenes de blancos, pero ahora estamos regresando a la realidad del mercado”, concluyó Bertolucci. El empresario agregó que a partir de mayo, con la incorporación de los vinos nuevos, y con una cosecha, que ha superado los 22 millones de quintales, las exportaciones pueden crecer. “Las expectativas son buenas y la oferta a granel para la temporada es muy interesante”, aseguró.

La voz de las bodegas

El mercado internacional de los vinos a granel representa un volumen estable de 3.600 millones de litros aproximados, lo que representa entre el 35% y el 40% del mercado total de vinos en términos de volumen. Argentina tiene un alto potencial de crecimiento y, desde las bodegas, se aspira a satisfacer una demanda cada vez mayor. Al analizar lo ocurrido con los despachos de vinos a granel, desde las bodegas concuerdan en que hay un proceso de re acomodación de precios y una pérdida de competitividad importante en el mercado internacional.

¿Por qué cayó el despacho de vinos a granel? “Cayó por los problemas de precio. Argentina ya no tiene los valores de liquidación del año pasado, derivados de un escenario de sobrestock. Ahora, con una cosecha un poco mayor a la del año pasado, con una inflación como protagonista principal y con los precios de la uva en promedio 100% más altos que el año pasado, no se pudieron mantener los precios en dólares. Por tanto, se perdió competitividad en el mercado internacional”, explicó Juan Carlos Caselles, de la Bodega Sin Fin.

Desde el establecimiento, que en 2018 ganó una medalla de oro por la calidad de sus vinos a granel en el World Bulk Wine Exhibition, en Amsterdam, agregaron que tampoco ayuda el actual retraso cambiario. En lo que respecta a las expectativas del sector en el corto plazo, Caselles agrego: “Tenemos mucha incertidumbre respecto de la venta futura de graneles.#Sólo aparece una luz al final del túnel por la desgracia ajena, las heladas en Francia e Italia, lamentablemente”.

Por su parte, el gerente del área de producción vitivinícola del Grupo Cayetano, Emmanuel Carbonero, señaló: “En abril se recuperaron los despachos de vino de color, tanto en granel como en fraccionado, pero tanto los mercados interno como externo, están sufriendo un acomodamiento de precios. Mientras tanto, a nivel internacional hay cierta incertidumbre, por los problemas climáticos en el hemisferio Norte, particularmente en Francia e Italia”.

La bodega Don Cayetano, en Rivadavia, en 2018 envió sus primeros contenedores de vino a granel (tempranillo, syrah y bonarda) con destino al mercado chino. “Veníamos de precios que estaban muy por debajo de los costos de producción, que desde 2019 arrojaron pérdidas en las bodegas trasladistas y los productores de uva. El mercado está sufriendo un acomodamiento de valores bastante importante. En relación a la inflación y al aumento de los precios en el rubro alimentos y bebidas, las subas de costos de la industria no han sido tan altas, pero sí se han dado en un corto período”, explicó Emmanuel Carbonero.

La vista está puesta en los mercados internacionales y las acciones comerciales no se detienen. La recompensa es tentadora, ya que en el mundo, un malbec a granel en las gama Entry Level puede tener un costo que parte de los U$S 0,60 a U$S 0,80 por litro, mientras que un premium puede ir de U$S 0,85 a U$S 1,20 por litro. Por último, los llamados “súper premium” tienen un valor por litro superior a U$S 1,20.

Un dato interesante a destacar, es que el 50% de las exportaciones de vino malbec a granel, que sale de Argentina, parten en el rango “súper premium”.