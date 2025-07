Esto cuesta comprar una heladera en Falabella Chile y traerla a Argentina: desde $260.000

El portal web de ARCA muestra los lineamientos del nuevo régimen simplificado para productos de línea blanca con una aclaración: no afecta al tope de los 300 dólares por vía terrestre ni a los 500 dólares por vía aérea del régimen de equipaje tradicional (productos tecnológicos como televisores, equipos de audio, computadoras y demás).

De todos modos, el Gobierno aún no precisó cuáles son los aranceles o derechos de importación a pagar de manera adicional.

"La importación no se realizará en el marco del Régimen de Equipaje, no afectando sus franquicias, ya que, en rigor, aquel Régimen no contempla este tipo de mercaderías. Los viajeros podrán hacer uso de la vía del equipaje para ingresar productos de línea blanca tributando derechos en el marco del Régimen General", señaló el fisco.

"Se admitirá un máximo de una unidad de la misma especie, en condición de nueva, por año calendario y por viajero mayor de 16 años. Para ello, se deberá completar el formulario OM2153-A, el cual tendrá para el viajero carácter de Declaración Jurada", aclaró ARCA sobre los electrodomésticos a importar.

"Una vez generada la liquidación tributaria y pagada la misma por parte del viajero, se encontrará autorizada su importación", agregó.

Precios de heladeras en Falabella Chile (julio de 2025)

Heladera Midea Bottom Freezer

Alto: 150 cm / Ancho: 47 cm / Profundidad: 51,1 cm

Capacidad: 169 litros

Control digital de temperatura

189.990 pesos chilenos / 199,99 dólares / 259.986 pesos argentinos (dólar a $1.300)

Precio de heladera en Falabella Chile Precio de heladera en Falabella Chile

Heladera Samsung Top Mount Freezer Space Max No Frost

Alto: 171,5 cm / Ancho: 60 cm / Profundidad: 64,7 cm

Capacidad: 68 litros

Dispensador de agua

359.990 pesos chilenos / 378,94 dólares / 492.618 pesos argentinos

Precio de heladera en Falabella Chile Precio de heladera en Falabella Chile

Heladera Hisense Side by Side No Frost

Alto: 178,6 cm / Ancho: 91 cm / Profundidad: 64,6 cm

Capacidad: 173 litros

Control touch, iluminación LED y balcón de puerta XXL para botellas de tres litros

389.990 pesos chilenos / 410,52 dólares / 533.670,53 pesos argentinos

Precio de heladera en Falabella Chile Precio de heladera en Falabella Chile

¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de crédito en Chile, pero siempre cancelar el resumen con dólares

Permite “patear” el consumo más adelante y definir en qué moneda.

Pagás tu compra en Chile con la tarjeta de crédito (siempre en una cuota) y hacés “stop debit” entre la fecha de emisión del resumen y la de su vencimiento. El paso siguiente es liquidar el saldo con los dólares previamente depositados en tu cuenta o con dólar billete en la ventanilla de la sede bancaria. Así accedés a la cotización oficial, evitando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

¿Cómo calculás en dólares tu compra en Chile? Si el producto sale 50.000 pesos chilenos, lo dividís por la cotización para la venta del dólar (por ejemplo, 950 chilenos) y te dará el monto. En este caso, 52,63 dólares es lo que te aparecerá en el resumen de la tarjeta de crédito.

Peso chileno hoy: cotización oficial (Imagen ilustrativa / Web) ¿Cómo conviene pagar los gastos en Chile?

Pagar con tarjeta de débito directo en dólares

Basta con usar la tarjeta de débito y respaldar los gastos con dólares depositados en cuenta. De esta forma, uno accede a la cotización oficial del banco emisor del plástico.

Aquí es necesaria una recomendación. Configurar vía homebanking que la cuenta destino para el débito sea la caja de ahorro en dólares. Por defecto, suele ser la de pesos argentinos, lo que llevaría a una conversión de moneda y la molesta percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.