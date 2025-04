Este martes llegarán los primeros U$D 12.000 millones del FMI a Argentina

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) girará el martes próximo a la Argentina US$ 12.000 millones, en el marco del nuevo acuerdo financiero, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo .

El funcionario dijo que, hasta junio, llegarán US$ 19.600 millones al país para fortalecer las reservas del BCRA .

De ese total, a los US$ 12.000 millones del FMI que llegarán el martes se sumarán otros US$ 2.000 millones en junio.

Además, organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID aportarán antes de la mitad del año US$ 3.600 millones.

Y también el BCRA acordará un crédito REPO por otros US$ 2.000 millones.

Caputo dijo que el país también recibirá desembolsos adicionales pore US$ 3.500 millones (US$ 1.000 millones del FMI y otros US$ 2.500 millones de organismos).

El ministro dijo que, en total, la Argentina contará este año con “desembolsos de libre disponibilidad por US$ 23.100 millones”.