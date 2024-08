En julio, una familia mendocina necesitó $ 836.525 para no caer en la pobreza

Una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó $836.524,90 en julio para poder comprar los productos y pagar los servicios que conforman la Canasta Básica Total. Este valor es el que se toma como referencia para establecer la línea de la pobreza. Con respecto a junio, la CBT tuvo una variación del 5,3%. Esto implica que registró un aumento por encima de la inflación en el séptimo mes del año.

Los datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) también presentan el valor de la Canasta Básica Alimentaria, que fija el monto mínimo que necesita una familia o una persona para no considerarse indigente. En este caso, una familia necesitó $338.681,33 en julio y un individuo adulto, $109.605,61.

A nivel nacional, la CBT, según el informe del Indec, tuvo un valor de $900.648 en julio para un grupo familiar de cuatro personas -un hombre de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5-, lo que implica un incremento del 3,1% con respecto al importe que había tenido en junio. La Canasta Básica Alimentaria, en tanto, alcanzó los $405.697 en promedio en todo el país.

Clase media en desaparición

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) informó que, de acuerdo con su análisis, la pobreza en Argentina alcanzó al 73,3%. El dato se ubica casi 20 puntos por encima del relevado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que fijó la cifra en el 55%. “La clase media apenas existe”, aseguran.

El director del Celag y doctor en Economía, Alfredo Serrano Mancilla, comunicó en la red social de X un breve informe sobre la actualidad socioeconómica de la Argentina en el que da cuenta de cómo llegaron a la cifra en cuestión, en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Primer Trimestre de 2024 del Indec.

Planteó que el ingreso promedio de las familias argentinas es muy poco representativo de la realidad social. “Con una distribución tan desigual resulta mucho más riguroso analizar el valor de la mediana que el de la media. ¿Por qué? Porque apenas hay hogares argentinos que tengan ingresos cercanos a la media”, detalló.

Sumó que el 50% de los hogares argentinos tienen un ingreso mensual per cápita por debajo de $198 mil. “Esta mitad del país es pobre. Esta mitad y un poco más: la pobreza en Argentina afecta al 55% de la sociedad. Pero este número es insuficiente para dimensionar la pobreza real, debido a que este tipo de medidas ignoran a los hogares que cuentan con ingresos muy próximos al umbral”, manifestó.

Para ilustrarlo, expresó que: “si un hogar posee $100 más que el valor de la canasta básica total (CBT), solo $100 más, dejaría de ser considerado pobre según los cálculos habituales. Sin embargo, ¿sería correcto afirmar que un hogar con un ingreso per cápita de $222.332 mensuales es pobre, pero un hogar con un ingreso per cápita de $222.352 mensuales no lo es? No es correcto”.

“Esos hogares son ‘casi pobres’: están justo en el límite, son vulnerables, y de ninguna manera son clase media”, lanzó. Y precisó que un 18,3% de hogares son “casi pobres”, ya que tienen ingresos en el rango de 1 a 1,5 CBT. “En definitiva, si realmente nos preocupa la pobreza en serio, deberíamos contemplar la suma de los unos y los otros, los ‘pobres’ más los ‘casi pobres’. O sea: un 73,3%”, concluyó.