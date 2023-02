El turismo por Vendimia podría dejar unos US$ 13 millones en Mendoza

Los empresarios del sector turístico saben que, más allá de que la temporada de verano sea excelente o esté por debajo de las expectativas, el fin de semana de Vendimia siempre se produce un pico de visitantes. Y es que la amplia oferta de actividades suele atraer a unos 70 mil visitantes a la provincia, con una ocupación promedio de 3,5 noches. Esto implica que, de repetirse la fórmula, podrían ingresar a la provincia unos $2.677 millones o unos US$ 13,2 millones (dividido a cotización oficial de $202,25 para la venta).

Por dar un ejemplo, para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 arribaron a Mendoza 71.500 personas, que se quedaron por 3,5 noches y gastaron unos $2.800 por día. Eso arrojaba un total, a la cotización de ese momento del dólar oficial en el Banco Nación, de US$ 11 millones.

Se debe recordar que en 2021 la celebración de la “fiesta mayor de los mendocinos” no fue posible por la pandemia y que en marzo del año pasado recién se empezaba a recuperar el turismo internacional (el Gobierno nacional autorizó que el aeropuerto El Plumerillo recibiera vuelos provenientes del exterior en setiembre de 2021 y las conexiones directas se fueron restableciendo de modo paulatino).

En un mismo fin de semana, los visitantes pueden disfrutar de varias actividades, como el clásico Carrusel Vendimial por las calles de la Ciudad de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El gasto promedio diario de los visitantes trepó, en enero, a $10.700, por lo que, si se mantiene el resto de los números -cantidad de visitantes y tiempo de estadía del 2020- se alcanzarían los U$S 13,2 millones en concepto de ingresos provenientes por el turismo ligado a Vendimia, unos U$S 2 millones adicionales. Claro que se debe considerar que la divisa norteamericana ha ido perdiendo valor: la inflación interanual en enero de este año fue de 98,8%, mientras el dólar oficial subió un 80% entre febrero del año pasado y el mes pasado.

La “revancha” turística

Pese a eso, sin duda la vendimia ofrecerá una cierta “revancha”, luego de un enero que no fue tan positivo como los empresarios turísticos esperaban luego de los buenos resultados de 2022. Hubo consenso en que el año pasado fue atípico para el sector, ya que enenero llegaron a la provincia 440 mil visitantes, lo que lo convirtió en uno de los mejores de la última década. Para entenderlo: el primer mes de 2019, con 425.000 turistas, ya había sido considerado histórico.

Sin embargo, esto había generado expectativas de que la situación podía replicarse en 2023, lo que no sucedió, sino que se volvió a niveles más cercanos a la media para esta época. Varios factores explican este cambio: en 2022 era aún difícil viajar al exterior y Mendoza, durante la pandemia, se instaló como un destino ideal para los argentinos que buscaban actividades al aire libre, vino y montaña. Además, estaba vigente el PreViaje. Pero en 2023 muchos eligieron volver a las playas, no sólo de la Costa argentina, sino también de Chile y Brasil. Y la provincia, históricamente, no ha sido un sitio tan fuerte en el verano.

Los datos brindados por el Observatorio Turístico, del Ministerio de Cultura y Turismo, reflejaron que, este enero, llegaron a la provincia 310.000 turistas, que tuvieron un gasto diario promedio de $10.700 por persona y una estadía media de cuatro días. En un comunicado oficial, desde el Gobierno señalaron que “Mendoza finaliza enero con buen movimiento turístico nacional e internacional”. Esto, ya que los valores fueron los habituales para el verano.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, reconoció que enero fue flojo, pero que la ocupación repuntó un poco este mes y que, si bien aún no tiene datos de porcentaje de ocupación, las perspectivas son positivas para el próximo fin de semana, en especial porque los niveles de reservas suelen crecer un poco en los últimos días, cuando se convierten en las plazas ocupadas efectivamente.

Por su parte, Santiago Alsina, gerente general de Diplomatic Hotel y presidente de la Filial Mendoza de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina, señaló que la ocupación viene con buenos niveles en los 4 y 5 estrellas (que representa la entidad) y que las noches del viernes 3 de marzo y del sábado 4 de marzo está en el orden del 80%. Sumó que esperan crecer entre un 5% y un 8% los días previos al fin de semana y que se está cerca de los valores históricos de Vendimia.

Alsina había indicado un mes atrás que la ocupación de diciembre, enero y febrero, en los hoteles de la Ciudad, era muy acotada, al punto que estaban “prácticamente en temporada baja”. Pero ya había adelantado que “Vendimia siempre genera dos o tres noches de buena ocupación y tarifa”.

Carrusel de las Reinas 2022. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Datos alentadores

Luego de que enero no cubriera las expectativas, febrero repuntó y el fin de semana de Carnaval tuvo muy buenos datos de arribo de visitantes. Desde el Ministerio de Cultura y Turismo difundieron que la ocupación promedio en la provincia fue de 93%, con algunos destinos a pleno, como San Rafael, Potrerillos y Cacheuta, con 96%; y Ciudad de Mendoza, con 92%. Llegaron a la provincia unas 65 mil personas.

La ministra Nora Vicario destacó, en una difusión oficial, que “la provincia mantiene una sostenida promoción turística en la región -Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Panamá- y a nivel nacional, la cual continuará sin interrupción, con una buena sinergia lograda junto a municipios y al sector privado, con el objetivo de recibir turismo todo el año”.

Otra de las pintorescas propuestas es la Vía Blanca de las reinas. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Una de las estrategias que se implementó para asegurar una buena afluencia de visitantes fue la venta anticipada de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, a mediados de enero, con el objetivo de que los operadores turísticos locales pudieran comercializar los paquetes a Mendoza y los turistas pudieran planificar con tiempo su viaje.

Las perspectivas favorables se extienden más allá de Vendimia. Arturo González comentó que esperan un buen movimiento también para marzo y abril, no sólo por Semana Santa, sino porque se realizarán congresos y eventos corporativos. Aunque los meses en los que habitualmente Mendoza recibe este tipo de actividades son setiembre, octubre y noviembre, ahora se han trasladado también al primer cuatrimestre del año.

El titular de la Cámara de Turismo de Mendoza explicó que esto se debe a que, como las expectativas de ocupación son menores, las tarifas suelen ser un poco más bajas. Pero sumó que también hay un efecto postpandemia de laboratorios que tienen la necesidad de reunirse con los visitadores y con los médicos, para presentar sus productos, como también de asociaciones que quieren favorecer los encuentros.

Por otra parte, la más reciente Encuesta de Turismo Internacional (ETI) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), permitió conocer que los extranjeros que llegaron a Mendoza dejaron casi U$S 152 millones en la provincia en 2022: quienes arribaron por el aeropuerto El Plumerillo gastaron unos U$S 81,6 millones, mientras que los que ingresaron por el paso Cristo Redentor utilizaron U$S 70,2 millones durante su estadía.