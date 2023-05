El monto mensual de los alquileres vigentes se duplicará en junio

Quienes tengan que actualizar el monto del alquiler el mes próximo no deberán utilizar una calculadora para conocer el nuevo importe. Simplemente, pasarán a pagar -o cobrar si son propietarios- el doble de lo que venían pagando -o cobrando- durante el último año. Es que, cuando se aplica el Índice de Contrato de Locación (ICL) al 1 de junio, se llega a un porcentaje redondo: 100%.

La cifra no representa un incremento tan marcado con respecto a las subas que ya se aplicaron en mayo, cuando la actualización fue del 96%, y se encuentra unos puntos por debajo de la inflación interanual en abril, que alcanzó, según el Indec, el 108,8%. Se debe recordar que el ICL, que se puede consultar en la página del Banco Central, se calcula, en partes iguales, en base a la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Foto: José Gutierrez / Los Andes

De esta manera, quien en junio del año pasado firmó su contrato de alquiler por $50.000, pasará a pagar $100.000 hasta junio de 2024. Para el inquilino, se trata de una suba abrupta y que, en la mayoría de los casos, supera al ajuste que tuvo su salario o ingreso en el último año. Sin embargo, los propietarios plantean que el hecho de que la actualización se aplique cada 12 meses los perjudica.

Héctor, quien tiene en alquiler una casa en Ciudad, señaló que considera que es positivo que el aumento vaya acompañando a la inflación y que la fórmula de cálculo esté establecida por ley, ya que, de lo contrario, sería difícil acordar un porcentaje. Pero consideró que el incremento debería aplicarse en forma semestral, para que el propietario no pierda tanto y la variación no sea tan fuerte para el inquilino.

Para ilustrarlo, detalló que, cuando firmaron contrato, en mayo de 2022, $55.000 por una vivienda de tres habitaciones, tres baños y doble cochera, parecía un monto razonable, pero en abril de 2023 había quedado por completo desactualizado. Desde el primer día de este mes, en tanto, el valor mensual pasó a ser de $107.767.

Listas de espera

Aunque la ley vigente tiene defensores y detractores, es innegable que, desde su aplicación, en junio de 2020, el mercado de alquileres tuvo una drástica disminución de la oferta. Entre los factores que contribuyeron a esto se puede mencionar que los contratos pasaron a tener una duración de tres años, en lugar de dos, lo que, además de desalentar a algunos propietarios, implicó que la rotación -cuando se vence el contrato y no se renueva, lo que vuelve a poner la propiedad en el mercado-, sea más lenta.

Hubo otro elemento incluido en la normativa que motivó a muchos dueños a llevar sus inmuebles al mercado de compra-venta: el hecho de tener que declarar ante AFIP las operaciones de alquiler. Al panorama se suma que varios propietarios han preferido equipar sus casas o departamentos para destinarlos al alquiler temporario para turistas, lo que les permite tener una rentabilidad bastante más elevada; y, por supuesto, ir ajustando el monto periódicamente.

De ahí que algunas inmobiliarias están manejando listas de espera de interesados en alquilar, que ya tienen la documentación pre-aprobada, porque no cuentan con propiedades para ofrecer. Y, en cuanto reciben una, no llegan a sacarla al mercado, porque recurren a estas personas. Esta falta de oferta, resaltan los corredores públicos, hace que el importe por el que se alquilan las unidades -cuando se renueva el contrato- registre un incremento bastante superior en los últimos meses.

Y no sólo se debe considerar la escasez de alquileres disponibles, sino también la gran cantidad de personas que no pueden comprar una vivienda. El primero de los diez informes que el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) publicó, con información más específica sobre los resultados obtenidos en el censo poblacional 2022, mostró que el 40% de las familias mendocinas no tiene casa propia, mientras la media nacional es del 35%.

Valores en dólares

Cuando se ingresa al portal Argenprop, el dato inicial de 243 inmuebles en alquiler en toda la provincia resulta alentador, pero cuando se utiliza el filtro para que sólo queden las casas y departamentos, el número se reduce a 140. La cifra es alta, pero al mirar la lista se encuentran detalles llamativos: casas que se alquilan en dólares; algunas propiedades que, pese a que se eligió la opción alquileres, están en venta; otras que son de alquiler temporario; y varias que están publicadas más de una vez.

Para tener una referencia, una casa en un country, de 373 metros cubiertos y 570 metros de terreno, de cuatro dormitorios, cuatro baños y dos cocheras se alquila en US$ 2.500, a lo que se debe adicionar $35 mil de expensas. El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Eduardo Rosta, comentó que hay propiedades de un cierto nivel que se ofrecen en dólares y, por supuesto, no se encuadran dentro de la ley, sino que se recurre a figuras alternativas para acordar la renta, como el comodato.

En el mismo portal, una vivienda de 3 dormitorios y un baño, dos cocheras, de 149 metros cubiertos, ubicada en la Sexta Sección, tiene un valor mensual de $120 mil. Y un departamento en Las Heras, frente al barrio Municipal, de dos dormitorios y un baño, se alquila en $70.000. El inmueble con un alquiler más barato es un departamento de 35 metros, con un dormitorio y cochera, ubicado en Coquimbito, que está disponible para una persona sola. Y un buen número de casas grandes, ubicadas en barrios privados, superan los $300 mil mensuales.