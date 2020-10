El “dólar bitcoin” y el dólar liqui a la baja: por qué cambió el rumbo y qué conviene hacer ahora

Esta semana comenzó a bajar el dólar Blue, el dólar CCL y el contado con liqui, luego de una decisión del gobierno de “enfriar la plaza”. En cuanto al dólar blue, luego de haber tocado picos de $ 190, ayer miércoles cerró en $ 178. El contado con liquidación se hundió 6,3%, hasta $ 152,30, mientras que el dólar MEP se desplomó un 5,3% hasta los $ 144,85. De esta manera, acumulan desde el jueves último pérdidas de 15% en el caso del CCL y de 11% en el del MEP. ¿Hay relación entre esta caída y la caída del bitcoin desde la semana pasada?

El anuncio de la semana pasada de que el gigante de los pagos PayPal soportaría Bitcoin y tres altcoins a partir del 2021 sigue teniendo un impacto en la acción de los precios. Cuando la noticia llegó la semana pasada, Bitcoin subió abruptamente más allá de los US$ 12,500 para alcanzar máximos de US$ 13,200, llegando posteriormente a los US$ 13,370 durante el fin de semana. Con US$ 13,070, Bitcoin selló el domingo su segundo mayor cierre semanal desde enero de 2018 y el sexto mayor de su historia.

Mientras tanto, hoy, el mercado cripto que continúa con una tendencia alcista marcada pero con un mercado local en pesos que ajustó a la baja dado que el peso se apreció frente al dólar lo cual vio reflejado también un dólar bitcon y una cotizacion en pesos de los criptoactivos a la baja.

En este momento, Bitcoin cotiza a US$ 13.600 lo cual implica una variación alcista de casi el 4% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los US$13.100. Mientras tanto, su capitalización de mercado asciende a los US$ 405.800 M de los cuales Bitcoin representa unos USD252.000 M, que representa poco más del 62%. Respecto a la capitalización de ruedas anteriores la misma ascendía a US$ 397.000 M lo cual presenta un aumento mayor al 2%. Además, la criptomoneda más importante afianza su liderazgo: el volumen negociado de bitcoin en las últimas 24 horas asciende a US$ 31.900 M lo que representa poco más del 32% del volumen total transaccionado en el mercado de criptomonedas.

Como puede verse, la cotización del “dólar Bitcoin” corre por otro camino al del resto de las cotización del “verde” en la Argentina ya que sigue sus propías dinámicas.

