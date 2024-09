El Banco Central redujo la intervención en el mercado cambiario: la perspectiva a futuro de los expertos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) disminuyó su intervención en el mercado cambiario durante el mes de agosto, de acuerdo al informe “Evolución del Mercado de cambios y Balance Cambiario” publicado por el organismo. La entidad inyectó 153 millones de dólares en el mercado financiero para contener la brecha cambiaria, lo que representa menos de la mitad del monto destinado en julio, cuando la intervención alcanzó los 326 millones de dólares.

Dicho descenso en la intervención responde a un aumento en la oferta de divisas en la plaza financiera, impulsado por una serie de medidas implementadas por el Gobierno de Milei. El blanqueo de capitales, la moratoria fiscal, el pago del Impuesto a los Bienes Personales y el llamado “dólar blend” fueron políticas que lograron reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros, ubicándola por debajo del 30%.

Brecha cambiaria. (Archivo)

“Veranito financiero”, entre aciertos y dudas

Según el informe de la consultora Vectorial, los meses de agosto y septiembre representan una especie de “primavera financiera” para el país. La principal causa de este alivio cambiario reside en el blanqueo de capitales. “Si bien se espera que en los próximos días se registren mayores ingresos por el blanqueo, la acumulación de reservas sigue siendo un tema pendiente”, dictó el informe de LCG.

A esto se suma un contexto internacional más favorable: la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha reducido las tasas de interés, lo que permite a Argentina refinanciar su deuda a menor costo. Además, desde desde el reporte de la Agencia Noticias Argentinas advirtieron que se proyecta un posible aumento en los precios de los commodities, lo que beneficiaría las exportaciones del país.

El Banco Central reduce la intervención en el mercado cambiario.

Sin embargo, los analistas señalaron que esta calma cambiaria podría ser efímera: “El flujo de dólares provenientes del blanqueo no será eterno y, una vez que se detenga, las tensiones podrían volver al mercado de cambios”. No obstante, “El BCRA no logra acumular reservas desde mayo y los vencimientos de deuda en dólares están cada vez más cerca”, advierte la consultora LCG.

Esta situación llevó al Gobierno a emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita canjes de deuda en moneda extranjera, lo que sugiere que el Ejecutivo busca alternativas ante la imposibilidad de emitir nueva deuda y la falta de un acuerdo de financiamiento internacional. Si bien las medidas implementadas por el Gobierno han logrado contener por el momento la brecha cambiaria, los especialistas son cautelosos sobre la duración de esta “pax cambiaria”.

Ahora, la posibilidad de nuevas tensiones en el mercado de cambios dependerá, en gran medida, de la capacidad del BCRA para acumular reservas en los próximos meses.

