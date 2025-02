El Banco Central no pudo comprar divisas este miércoles y el dólar blue aumentó

Mientras el Banco Central no pudo comprar hoy divisas, el dólar blue subió 15 pesos, a $1.220 para la venta. El BCRA terminó su participación en el mercado oficial de cambios con un saldo neutro, y así cortó una racha positiva de nueva jornadas con compras netas.

Mientras tanto, las reservas brutas internacionales crecieron en US$ 26 millones hasta los US$ 28.923 millones. En los últimos días las arcas de la autoridad monetaria no pudieron engrosarse pese a las compras del BCRA, en buena parte porque se utilizaron divisas para intervenir en la brecha con los tipos de cambio financieros y porque se debieron pagar gastos con tarjeta en divisas que hacen los argentinos en el exterior.