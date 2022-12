Dólares o pesos: estos son los impuestos que retendrá AFIP a la Selección por ganar el Mundial Qatar 2022

La Administración Federal de Ingresos (AFIP) podrá retenerles impuestos a los integrantes de la selección argentina. Será para aquellos miembros del plantel que tributen en el país el premio que recibieron por ganar el Mundial Qatar 2022.

Desde la legislación impositiva se estipula que solo deben pagar los jugadores e integrantes del cuerpo técnico que tributan en el país, es decir, que son residentes fiscales en los términos de la AFIP. Para el resto, los impuestos se les retendría donde están jugando en la actualidad, básicamente en Europa. De los 26 jugadores que formaron parte de la delegación, solo juega en la Argentina Franco Armani, el arquero de River Plate.

Según declararon expertos tributarios al medio Infobae, de los USD 42 millones que los jugadores reciben de la FIFA y los USD 10 millones adicionales de la Conmebol, solo pagaría Armani, y, eventualmente, algunos de los integrantes del cuerpo técnico que paguen sus tributos en la Argentina, como el ayudante técnico Roberto Ayala.

Franco Armani, el primer suplente del Dibu Martínez.

Otro caso aparte es la situación de algunos integrantes del plantel argentino que viven parte del año en el país y parte en el exterior, como el director técnico Lionel Scaloni, y de algunos jugadores que se fueron hace poco a jugar afuera, como Thiago Almada a Estados Unidos. En estos casos, habrá que ver si la persona pasa más de 180 días en el país o en el exterior para determinar dónde paga sus tributos.

Un dato importante es que el premio de la FIFA lo recibe la AFA, que, al ser una asociación civil sin fines de lucro, no paga impuestos, por lo cual, como explicó Horacio Cardozo, “no estaría gravado con el pago de Ganancias”. “Cuando a su vez lo reparta a los jugadores, para éstos si está gravado y estará, por el monto, alcanzado a la alícuota máxima del 35 por ciento”, precisó Cardozo, al referirse al impuesto en cuestión.

Por último, el profesional aclaró: “En el caso de no residentes, seguro que no le retuvieron en el momento de pagarlo, así que van a tener que declararlo en su país de residencia directamente”

Por su parte, Sebastián Domínguez ratificó que “cuando la AFA distribuye los premios, como la mayoría de los jugadores no vive en la Argentina, no pagará impuestos acá y el resto lo pagará donde está jugando”. “No lo pagarían si al cobrar el premio lo depositan en una caja de ahorro; si no hacen eso, pagarían el impuesto; además, al que cobra afuera, le cobrarían la alícuota por bienes en el exterior”, manifestó Domínguez al referirse sobre los Bienes Personales. Los mismos tienen una alícuota que arranca en el 1,25% hasta 1,75% por bienes en el país y de hasta el 2,25% por bienes en el exterior.

Liquidación de divisas

Por otro lado, un detalle no menor es el tipo de cambio en el que se liquidarán los dólares recibidos por los premios. Desde Infobae, una calificada fuente oficial argumentó que “al igual que ocurre con el resto, no es especial para la AFA, los ingresos por premios y derechos de jugadores todo va al MULC”. Es decir, que la liquidación por parte de la AFA es al tipo de cambio oficial, de 172 pesos, y no al CCL, que está en 332 pesos.

La AFA ya modificó su fachada y luce la tercera estrella a la espera de los campeones del mundo. (Foto: @Argentina)

Aunque se hubiera dado el caso que la AFA tuviera una cuenta bancaria en el exterior, aún así debería liquidar el premio en el país; de lo contrario, para que ese dinero permanezca afuera y poder girárselo a los jugadores, debería “pedir un permiso especial”. Una fuente del Banco Central comentó que en dicha situación: “Necesitarían una autorización expresa para no liquidarlo en el país”.

Ante la misma consulta, otra fuente de la entidad fue tajante al manifestar que “tienen que liquidarlo en el MULC”. “Los jugadores que tienen residencia fiscal en el exterior pueden acceder al mercado de cambio para cobrar en dólares oficiales. Así que la AFA liquida pero también paga en dólares oficiales”, detallaron desde el Banco Central.

También hay que tener en cuenta el tratamiento impositivo y cambiario de los premios que la AFA recibió previamente a ganar la copa del Mundo, es decir, por cada fase que la Argentina atravesó victoriosa hasta llegar a su consagración final este domingo. En cualquier caso, los expertos consultados por Infobae aseguraron que la AFA descontará los gastos efectuados en Qatar antes de cualquier presentación en los organismos oficiales, para que la cuenta sea menos onerosa.

Para finalizar, el analista Manuel Adorni hizo el siguiente cálculo: “La Argentina campeona del mundo: ganó con ello cerca de 45 millones de dólares. Cuando le liquiden el premio se lo pesificarán al dólar oficial: les pagarán $7.650 millones. Si quieren recomprar los dólares deberán hacerlo a $321: se harán de apenas 24 millones. El Estado se quedará con el 47% del premio”.